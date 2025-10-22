El 22 de octubre de 2025, en un tradicional restaurante de pastas, Adrián Suar y Rocío Robles sorprendieron a todos al mostrarse juntos públicamente por primera vez. La pareja, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo, compartió risas y miradas cómplices en medio de la atención de los presentes, confirmando así los rumores que circulaban desde hace meses.

Desde el círculo íntimo del actor y productor, la relación fue ratificada, mientras que Rocío Robles, en una entrevista para Los profesionales de siempre, fue clara respecto a sus deseos personales: “Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él (Suar) lo sabe igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí”. Además, enfatizó la importancia de la comunicación en la pareja para evitar malentendidos: “Es muy importante charlarlo siempre, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como no quiero tener un problema con eso, lo aclaro”.

En cuanto a la convivencia, Robles también fue contundente: “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”. A pesar de ello, sí manifestó su interés por el matrimonio: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco. Él sabe que a mí me gustaría casarme”. Por su parte, Suar evitó confirmar este deseo pero no descartó la idea.

En el ámbito teatral, tras la confirmación pública, Adrián Suar fue consultado sobre su relación con Robles a la salida de la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez. Su respuesta fue fiel a su estilo reservado: “El día que esté de novio lo voy a decir”. Sobre su vínculo con la periodista deportiva, agregó: “Nos conocemos, sí, es divina, gran persona y periodista deportiva. No hay título de graph, me encantaría tirarte uno, pero no hay título”.

Cupido estuvo presente en el teatro

La periodista Paula Varela, en el programa Intrusos, reveló detalles sobre el inicio de esta relación que lleva más de un año. Contó que Suar y Robles se conocieron tras una invitación al teatro para ver Felicidades, a la que Rocío asistió acompañada por un amigo. Luego, los tres compartieron una cena donde intercambiaron teléfonos, dando inicio a una relación que se fue consolidando de manera natural y sin presiones.

Adrián Suar y Rocío Robles, romance confirmado

Varela destacó la buena sintonía entre ambos y señaló que, aunque la pareja no busca etiquetas, su vínculo es sólido y avanza a su propio ritmo. Mientras tanto, Suar y Robles continúan disfrutando de su relación con discreción, equilibrando la privacidad con la exposición pública cuando la ocasión lo amerita.