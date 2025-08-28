La UEFA Champions League 2025-26 conoce ya a los 36 equipos que disputarán el certamen más importante de Europa, y hoy se llevará a cabo el sorteo que definirá todos los cruces de la fase de liga. La ceremonia se realizará en el Forum Grimaldi de Mónaco, donde cada equipo conocerá sus ocho rivales de la fase inicial. A diferencia de años anteriores, el tradicional sorteo con bolillas será reemplazado por un software que determinará los encuentros. El sorteo será televisado por ESPN y Disney+ y podrá seguirse desde las 13 de Argentina.

El sorteo digital respetará dos condiciones clave: no habrá enfrentamientos entre equipos del mismo país, disposición habitual en competencias UEFA, y ningún club podrá enfrentarse a más de dos rivales de una misma liga fuerte (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, las cinco de mayor coeficiente a nivel internacional).

El último campeón, Paris Saint-Germain, llega como uno de los grandes favoritos al título. Los franceses comandados por Luis Enrique se adjudicaron la primera edición renovada de la Champions y van por más con un equipo que solamente tendrá la baja de Gianluigi Donnarumma, que no acordó su renovación y espera una salida antes del final del mercado de pases.

PSG, el último campeón, va por la defensa del título este año.

La Premier League tendrá la mayor representación con seis equipos, seguida por La Liga española con cinco; estos dos torneos son los que poseen el mejor coeficiente UEFA. Tottenham, campeón de la Europa League, se sumó como el sexto representante inglés.

Esta edición contará con tres debutantes: Kairat Almaty de Kazajistán, que eliminó al Celtic por penales; Pafos de Chipre, fundado en 2014, que dejó en el camino al Estrella Roja de Serbia y Bodo/Glimt de Noruega, semifinalista de la Europa League anterior, que tendrá su primera presencia en Champions.

Así quedaron los bombos

De cara al sorteo y con la confirmación de los últimos clasificados en el día de ayer, el sorteo de Champions de hoy presentará la categorización de equipos de la siguiente manera:

Bombo 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Benfica.

Bombo 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt y Olympique de Marsella.

Bombo 4: Monaco, Galatasaray, Copenhague, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Qarabag, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty.

Así es el formato de la Champions

La nueva estructura, estrenada en 2024, tiene dos partidos más que en el modelo previo de grupos de cuatro, con un calendario donde cada club jugará contra ocho oponentes, cuatro como local y cuatro como visitante, sumando puntos para una tabla general. Los ocho mejores avanzarán directo a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9° y 24° lugar disputarán playoffs que definen a los ocho restantes que completarán esa instancia.

Otra modificación con respecto al año pasado es en la presente edición los perdedores de la fase de playoffs no bajan a Europa League, sino que se unirán a los clubes que terminen entre el 25° y 36° como los eliminados de competencias europeas.

Más millones por ganarla

La UEFA incrementó un 21% el monto total de premios económicos, que alcanzan hasta 2.470 millones de euros distribuidos entre los participantes según sus resultados. Solo por participar, cada club recibirá 18,6 millones de euros. Además, cada victoria representa 2.1 millones por victoria y cada empate unos €700.000. Los premios se incrementan en las fases decisivas: 11 millones por acceder a octavos,€12.5M para quienes pasen a cuartos, €15M para los semifinalistas, €18,5M a quienes pasen a la final y 25 millones para el campeón.