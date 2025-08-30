Debut con triunfo para los equipos zonales en EL Regional de Rugby

Se disputa en Comodoro Rivadavia, el Torneo Regional Patagónico de Rugby Femenino, competencia que reúne a equipos de las diferentes uniones de la región. Marabunta RC, y Patagonia RC, las representantes del Alto Valle, quienes comenzaron a paso firme en la competencia.

Los clubes que compiten buscando el título y la clasificación al nacional de clubes son: Deportivo Portugués, anfitrión del certamen en mayores, Bigornia Club de Rawson, Marabunta RC, Patagonia RC, Jabalíes RC de El Bolsón, Zorros RC y San Jorge RC, ambos de Caleta Olivia y Trelew RC.

En el inicio, La Hormiga inició con un buen triunfo ante las locales 12-5, y posteriormente sobre Bigornia 27-5. Para el equipo de Neuquén, el debut fue positivo sobre San Jorge RC 10-12. Por la tarde jugará su segundo cotejo ante Jabalíes RC.

Patagonia busca dar la sorpresa

Por su parte en juveniles, jugarán Marabunta, Jabalíes RC, Zorros RC y Trelew RC, donde el equipo de Valle se perfila como candidatas a logar el boleto.

El domingo desde la mañana se jugarán los cruces de semifinal y desde las 13hs las finales donde se conocerán las campeonas de esta edición, que irán al Nacional de clubes que se disputará el 4 de octubre en Carlos Paz, Córdoba.