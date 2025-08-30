Con rivales confirmados, Independiente se encamina a su primera temporada en la Liga Nacional

La Liga Nacional de Básquet Femenina es una realidad para los equipos de la provincia de Neuquén, Independiente hará su presentación en la máxima categoría con la intensión de ver en primera instancia para que está, y ser competitivo en la Conferencia Sur.

Tanto Independiente como Biguá, integrarán la Conferencia junto a equipos de primera línea como Ferro carril Oeste, Obras Sanitarias, Berazategui, El Talar, Unión Florida, Rocamora y Lanús. Se maneja el fin de semana del 15 de octubre como el inicio de la competencia, un mes antes estará la reunión final para determinar el Fixture final.

Para el elenco que tiene a Marcelo Remolina como DT, ya se confirmó la continuidad de todas las actuales jugadoras juveniles que tiene en el plantel, que obtuvieron en el año el Torneo Integración.

En los últimos días se anunció la llegada de Josefina Renata Cortes, oriunda de Chile y jugadora de la selección. A ella se confirmó los retornos de Julieta Tell, de gran primer paso en Independiente, y una de las mejores bases a nivel nacional, y de Laila Raviolo, MVP de la final en Paraná donde las rojitas lograron el título en la Liga Federal 2025.

En la semana, integrantes de la ADC estuvieron haciendo inspección en los estadios de los clubes neuquinos, donde confirmaron que el rojo podrá jugar en La Caldera haciendo reformas: rotar la zona de cabina de transmisión y los bancos, más quitar las barandas que separan tribunas- cancha. “buscan que se vea el público en un espectáculo, lo positivo es que no hay pedidos que no se puedan cumplir” dijo Marcelo Remolina, cabeza principal del proyecto.

Iara Parra, capitana del primer equipo y una de las piezas claves en el equipo de Remolina.

Además, el entrenador resaltó que “Tenemos un presupuesto armado con estas jugadoras más las que ya teníamos, es por ello que queremos ver cómo nos va como para saber si en enero volvemos a incorporar, y confirmar en el proyecto con las chicas que ya tenemos”.

Por lo pronto en las próximas semanas se comenzará con las obras y se terminará de confirmar el plantel. Con fecha de mediado de septiembre como inicio de la pre temporada.