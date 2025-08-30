El escándalo sexual que involucra a futbolistas argentinos en Brasil

El Inter de Porto Alegre se encuentra en el ojo de la tormenta en Brasil por un escándalo sexual que involucra a cuatro de sus futbolistas, ocurrido entre julio y agosto de este año. Según informó el medio Portal LeoDias, el suceso fracturó al plantel e involucra a dos argentinos que fueron compañeros en Lanús, Braian Aguirre y Alexandro Bernabei.

Los jugadores fueron acusados de tener encuentros sexuales con la hija de un importante miembro del club. El avistamiento inicial ocurrió el 10 de julio, cuando uno de los involucrados citó a la joven en una estación de servicio al sur de la ciudad, a bordo de una Volkswagen Amarok V6.

En primer lugar cayó Bernabei, lateral de 24 años que está casado y con una hija. El medio difundió chats subidos de tono el 30 de julio y luego, la tercera en discordia le escribió un mensaje a la esposa del jugador, Val Di Pompo, en el que develaba la situación. El 8 de agosto, el defensor emitió un comunicado en sus redes sociales, en las que alegó ser “objeto de un intento de chantaje que involucra la divulgación indebida de material de carácter estrictamente personal" y procedió a colocar su cuenta en modo privado.

Los ex Lanús, Braian Aguirre y Alexandro Bernabei, acusados de "fracturar" el grupo en el Inter de Porto Alegre

Tras la eliminación del Colorado frente al Flamengo, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 21 de agosto el portal reveló que Aguirre también es parte de la trama. El carrilero derecho de 25 años se enviaba mensajes con la joven -que luego se filtraron- y acordó encuentros hasta en su departamento, sin la presencia de su esposa.

La joven fue la que también brindó detalles del asunto. Con mucha discreción, los futbolistas se juntaban con ella en sitios remotos y utilizaban el "modo efímero" que tiene Instagram, que elimina los chats tras ser visualizados. “Besos, caricias, conversación picante, ambiente tenso. Me halagaba, me decía que estaba buena, que quería saber qué quería que me hiciera”, expresó la protagonista.

Los problemas extramatrimoniales derivaron en una fractura interna dentro del grupo futbolístico que desembocó en fuertes tensiones cercanas a enfrentamientos físicos. El portal reveló que Wesley, uno de los delanteros, habría confrontado duramente a Bernabei "por su bajón en el rendimiento" y "por la exposición que el caso de traición" causó al equipo. Luego, se comentó que el referente y capitán Alan Patrick "habría salido en defensa del argentino y habría causado un verdadero revuelo".

"Al menos otros cinco jugadores tuvieron que contener a Wesley y a Bernabei, que llegaron a las manos. Cabe destacar que los dos jugadores son titulares y ocupan el mismo lado del campo: el izquierdo”, concluyó el portal, luego de la derrota ante Cruzeiro, el pasado 23 de agosto.

El presente deportivo del Inter de Porto Alegre no es el mejor. Ya eliminado de la Libertadores, se encuentra en la 13° posición del Brasileirao, a cinco unidades del descenso directo, aunque con el mismo puntaje que el 12°, Atlético Mineiro, ubicado en zona de clasificación a la Sudamericana.