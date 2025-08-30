Roger Federer ya es parte del selecto club de deportistas billonarios

Roger Federer ya no deslumbra con su tenis en la cancha, pero su legado continúa creciendo en el mundo de los negocios. Según la revista Forbes, el ex tenista suizo alcanzó un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares, cifra que lo ubica en el exclusivo grupo de deportistas multimillonarios, integrado por apenas siete figuras en toda la historia.

De ese selecto club, solo LeBron James y Tiger Woods alcanzaron el estatus de multimillonarios mientras seguían en actividad. El resto, incluido Federer, consolidó su fortuna tras retirarse. Otro dato llamativo es que cuatro de los siete miembros provienen del básquetbol, reflejo del enorme poder económico que genera la NBA.

El suizo Federer, sigue generando dinero aún sin jugar más al tenis

En el caso del suizo, sus ganancias dentro del circuito profesional, donde conquistó 103 títulos, entre ellos 20 Grand Slams, y acumuló cerca de 131 millones de dólares en premios, representan apenas una parte de su fortuna. El verdadero impulso provino de su portafolio de patrocinadores, con marcas como Rolex, Lindt, Mercedes-Benz, UBS y Moët & Chandon, que lo siguen respaldando incluso tras su retiro en 2022.

A ello se suman inversiones estratégicas que han elevado aún más su patrimonio. Federer posee el 3% de la marca deportiva On, valorada en cerca de 15.000 millones de dólares y también ha apostado por startups como la chilena NotCo, especializada en alimentos vegetales. Con esta combinación de éxitos deportivos y visión empresarial, el suizo refuerza su lugar no solo como leyenda del tenis, sino también como ícono global de negocios.

Estos son los 7 deportistas que pertenecen a la exclusiva lista:



- Roger Federer

- Michael Jordan

- Tiger Woods

- Magic Johnson

- Ion Tiriac

- LeBron James

- Junior Bridgeman