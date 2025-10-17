Se filtraron los detalles de la doble vida del campeón del mundo que juega en River

El regreso de Germán Pezzella a River Plate no solo generó ilusión entre los hinchas del club, sino también un inesperado revuelo mediático que nada tiene que ver con el fútbol. En las últimas horas, comenzaron a circular versiones que apuntan a una supuesta doble vida sentimental del defensor campeón del mundo en Qatar 2022, una historia que mezcla secretos, silencios y una separación que hasta ahora nadie había confirmado oficialmente.

Durante años, Germán Pezzella y Agustina Bascerano fueron una de las parejas más discretas del ambiente deportivo. Casados desde 2019, compartieron una década de relación y una vida nómade que los llevó por España e Italia antes de regresar al país. Sin embargo, los indicios de crisis comenzaron a notarse hace algunos meses, cuando los seguidores más atentos advirtieron que Bascerano había eliminado de sus redes toda huella de su vida en común con el futbolista.

Lo que en un principio parecía una simple decisión privada, terminó tomando un giro inesperado cuando Pochi, la periodista detrás de Gossipeame, reveló en Puro Show (eltrece) que el jugador habría mantenido una relación paralela durante varios años. “Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también está en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata”, lanzó al aire, abriendo la puerta a una trama de vínculos cruzados y secretos que se mantuvieron bajo perfil hasta ahora.

Según detalló la panelista, el vínculo extramatrimonial habría salido a la luz por un descuido. “El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano’”, agregó, en una afirmación que encendió el debate y multiplicó las especulaciones en redes.

En paralelo, ni Germán Pezzella ni Bascerano rompieron el silencio. Ella, dedicada al mundo del bienestar y la nutrición, continúa activa en sus plataformas digitales, pero evita cualquier referencia a su vida personal. Él, concentrado en los entrenamientos en River y en su presente deportivo, opta por mantener un perfil bajo y no responder a los trascendidos.

El contraste entre la vida pública del jugador, campeón del mundo, ídolo millonario, referente dentro del vestuario, y la historia privada que hoy lo rodea potencia el impacto del caso. Nadie esperaba que uno de los hombres más reservados de la Selección quedara envuelto en un escándalo de este tipo.

Por lo pronto, las versiones siguen creciendo y las redes se encargan de amplificarlas. Si bien el entorno del futbolista prefiere no alimentar los rumores, todo indica que la separación con Agustina Bascerano ya es un hecho. El resto, la historia de una doble vida que empieza a quedar expuesta, promete seguir sumando capítulos.