Recuperan en Valcheta un camión robado tras un allanamiento en zona rural

Personal de la Comisaría 15° de Valcheta logró recuperar un camión Mercedes Benz 1114 que había sido denunciado como robado durante la madrugada del martes. La denuncia fue radicada por una vecina de la localidad, quien advirtió la desaparición del vehículo que se encontraba estacionado frente a su domicilio. De inmediato, se inició una investigación por el delito de hurto, con intervención del Ministerio Público Fiscal de San Antonio Oeste.

A partir de las averiguaciones realizadas y los datos obtenidos por el personal policial, la fiscalía dispuso la realización de un allanamiento judicial en la zona rural de Valcheta. El operativo se concretó en un campo ubicado en las afueras de la localidad, donde se logró hallar el camión sustraído. El rodado fue trasladado a la dependencia policial para su resguardo y posterior reconocimiento.

Por disposición de la fiscalía, se efectuó la restitución del vehículo a su legítima propietaria, mientras continúan las tareas investigativas para dar con los responsables del hecho. La Policía de Río Negro destacó la colaboración ciudadana y el trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal para esclarecer el caso en tiempo oportuno.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas. El camión recuperado es un Mercedes Benz 1114, modelo de carga que suele utilizarse en tareas rurales y de transporte regional. La causa está caratulada como hurto y se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de San Antonio Oeste.