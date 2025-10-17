Vuelco en la Ruta 237, cerca de Confluencia: una familia de Bariloche terminó en el hospital con graves heridas

Durante la madrugada de este viernes, la tranquilidad de la Ruta Nacional 237 se quebró por completo. En la zona del acceso a Villa Traful, un vehículo que circulaba en dirección a la cordillera terminó volcado sobre la calzada, en una escena de máxima tensión y miedo.

Dentro del auto —un Renault Sandero— viajaba una familia de San Carlos de Bariloche. El fuerte impacto dejó el rodado destruido y a sus ocupantes atrapados entre los hierros, sin poder salir por sus propios medios.

Bomberos voluntarios, personal policial y equipos de emergencia trabajaron durante varios minutos en un operativo de rescate que mantuvo cortado el tránsito. Las víctimas fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas de urgencia a distintos hospitales.

El siniestro ocurrió en una zona de curvas pronunciadas, a pocos kilómetros de La Confluencia, donde las condiciones del camino y la oscuridad de la noche vuelven cada maniobra más riesgosa.

Testigos relataron que el vehículo quedó a un costado de la ruta, mientras las sirenas y luces de los móviles iluminaban la escena del rescate. La tensión fue total: cada minuto fue decisivo para sacar a los heridos.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el vuelco. Se desconoce el estado de salud de la familia afectada, y el hecho volvió a poner en evidencia los peligros que representa transitar de noche por la 237, uno de los corredores más transitados del sur neuquino.