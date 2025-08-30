El partido entre Chelsea y Fulham (conocido como uno de los clásicos de Londres) era el plato fuerte del sábado en la Premier League inglesa. El argentino Enzo Fernández terminó como figura en la victoria del líder transitorio que se impuso 2 a 0 como local.

La presentación del último campeón de la Conference League europea y el Mundial de Clubes de la FIFA fue sólida y con el mediocampista albiceleste liderando a la formación terminó festejando en la 3ª fecha del campeonato.

Fernández dio el pase para la apertura del marcador por parte del brasileño Joao Pedro sobre el final del primer tiempo y definió el duelo a favor de Chelsea a los 9 del complemento mediante un tiro penal.

Como el Tottenham de Cuti Romero perdió inesperadamente en casa con el Bournemonth 1 a 0, los Blues quedaron como únicos líderes, al menos hasta que el domingo juegue el Arsenal que debe visitar al campeón vigente, Liverpool, en Anfield.

España

El Sevilla de Matías Almeyda logró su primera victoria del campeonato en la 3ª fecha de La Liga de España como visitante

El argentino Almeyda vive su primera experiencia en un banco de suplentes español, al mando de un club muy comprometido en lo económico que confió en el ex mediocampista de la institución para sobrellevar este momento.

Y así, con bajo presupuesto y sin figuras de renombre, el Sevilla ganó en cancha del Girona (pertenece al City Group) por 2 a 0. Alfon González a los 30 minutos y e Isaac Romero a los 10 del complemento marcaron para el visitante que de esta manera abandona las posiciones del fondo de la tabla en lo que es apenas el comienzo de un certamen muy extenso y que no será sencillo para los andaluces.