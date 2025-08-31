Copa País, Neuquén recibe a Bariloche buscando el pasaje a la siguiente rueda

Desde las 16.30hs en el General San Martín, can chancha de Atlético Neuquén, se jugará el cotejo de vuelta de la segunda fase de la Copa País, que disputa su instancia regional patagónica. Neuquén recibe a Bariloche, representante rionegrino, con quien igualó en la ida 0-0.

Luego de un primer cotejo parejo, donde el viento jugó su papel importante, y que Neuquén pudo hacer su negocio teniendo a Alan Aldalla inspirado bajo los tres palos, ahora llega el turno de la gran presentación de local, donde buscará cerrar la serie y meterse en el triangular patagónico.

Con relación al juego de ida, Roger Morales no podrá contar con Santiago Carrasco, jugador de Independiente que sufrió una lesión en el cotejo ante Alianza, y sin Alan Riquelme, quien fue titular marcando el lateral izquierdo. En su lugar ingresan Ignacio Cechich de Unión de Zapala, y Maximiliano Jara, de Unión Vecinal.

Por su parte el seleccionado que representa a Rio Negro buscará dar el golpe de visitante, luego de no poder hacer una buena diferencia de local, aunque en el final pudo perderlo. Rafael Alderete repetiría los mismo 11 de hace 7 días.

Probables formaciones:

LIFUNE: Alan Aldalla; Maximiliano Carrasco, Francisco Cechich, Manuel Berra, Ignacio Cechich, Maximiliano Morales, Lautaro Guevara, Nelson Páez, Patricio Dalino, Pablo Namuncurá y Braian González. DT: Roger Morales.

LIFUBA: Lucas Mancinelli; Leandro Inostroza, Ramiro Isern, Facundo López Mon, Juan Ridao; Tomás Pinilla, Martín, Daniel Gómez, Juan Suárez; Matías Vargas y Franco Montero. DT: Rafael Alderete.