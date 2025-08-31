Dos chilenas, un hat-trick y la cima: la noche mágica de João Neves con el PSG

João Neves escribió una de esas páginas que los hinchas no olvidarán. El mediocampista portugués, de solo 20 años, deslumbró con un hat-trick en la victoria 6-3 del Paris Saint-Germain sobre Toulouse, por la tercera fecha de la Ligue 1. No solo firmó tres goles, sino que dos de ellos fueron auténticas obras de arte: chilenas consecutivas en el inicio del partido que dejaron boquiabiertos a propios y extraños.

En el Stade de Toulouse, el joven ex Benfica abrió el marcador a los 7 minutos con una jugada preparada que terminó en sus pies. Con control de pierna y pecho, resolvió con una acrobacia impecable al ángulo. Siete minutos más tarde, volvió a sorprender con otro gesto técnico calcado: esta vez tras un rebote en el área, definió de chilena para el 3-0 parcial. Entre medio, Bradley Barcola había marcado el segundo en un arranque demoledor del campeón francés.

La frutilla del postre llegó a los 78, cuando Neves selló su hat-trick con un derechazo desde afuera del área, imposible para el arquero rival. Los otros tantos parisinos fueron de Ousmane Dembélé, que convirtió dos penales, y del propio Barcola.

En el arco, Lucas Chevalier también se llevó aplausos al atajar dos penales en la misma secuencia: primero a Frank Magri y luego, tras repetición por VAR, a Cristian Cásseres Jr. Una doble intervención que empieza a calmar las dudas por la salida de Gianluigi Donnarumma.

El PSG, que viene de conquistar la Champions League y busca revalidar su poderío doméstico, trepó a la cima de la Ligue 1 con este triunfo. Neves, en tanto, se convirtió en el máximo goleador del torneo con tres tantos en igual cantidad de fechas, consolidándose como la gran aparición del fútbol francés en esta temporada.

El Toulouse descontó en el tramo final con goles de Charlie Cresswell, Yann Ghobo y Alexis Vossah (asistido por el argentino Santiago Hidalgo), pero la diferencia ya estaba sentenciada.

Luis Enrique, entrenador del PSG, reconoció tras el partido: “Es difícil sostener este nivel de eficacia, pero tenemos jugadores capaces de sorprender en cualquier momento”.