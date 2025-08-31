En el encuentro más saliente de la Premier League, el argentino Alexis Mac Allister fue titular en la victoria sobre la hora de Liverpool ante Arsenal en Anfield. Los Reds, que no contaron con el volante de la Selección Argentina el pasado lunes en la victoria frente a Newcastle debido a una molestia que sintió días atrás y no había sido confirmado por el entrenador Arne Slot para este cotejo, finalmente disputó 60 minutos en el 1-0 de su equipo ante los Gunners que los posiciona como los únicos punteros de la liga inglesa.

El encuentro, muy parejo hasta el final, se definió con un tremendo golazo de tiro libre Dominik Szoboszlai faltando siete minutos para el final del tiempo reglamentario. El húngaro se hizo cargo de un tiro libre frontal desde unos 25 metros y sacó un remate tan potente como milimétricamente colocado que besó el palo antes de burlar la estirada de David Raya. Con ese tremendo tanto del volante, Liverpool se llevó tres puntos vitales en Anfield ante su gente y lidera en soledad la Premier League.

Mac Allister había partipado con un gran pase en un tanto anulado previo al 1-0, en el que el pampeano ya no estaba en cancha, sustituido a los 61 minutos en lugar de Curtis Jones. Así lo disputo el Slot, el DT, que comentó en la rueda de prensa previa que su ausencia ante Newcastle tuvo que ver con una molestia muscular y no con la noticia de que su mujer, Alién Cova, había dado a luz (como se especuló al principio). Con la victoria, Liverpool suma tres en fila en lo que está siendo un arranque perfecto de su defensa del título en Premier League.