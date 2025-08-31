Toranzo le ganó un juicio millonario a Conmebol y Huracán por el accidente en el que perdió cuatro dedos de un pie

El 10 de febrero de 2016, luego de un partido en Venezuela ante Caracas FC por Copa Libertadores, el micro que trasladó al plantel de Huracán de Parque Patricios sufrió un duro accidente en su trayecto al aeropuerto para el viaje de regreso a Argentina. El vehículo volcó y tuvo grandes consecuencias, especialmente para los futbolistas Diego Mendoza y Patricio Toranzo.

El de este último fue definitivamente el caso más impactante ya que, producto del siniestro, debieron amputarle parcialmente cuatro dedos de su pie izquierdo. Afortunadamente, eso no le impidió volver a jugar al fútbol profesional algunos meses después, pero las consecuencias y el recuerdo de aquella fatídica jornada lo vienen acompañando desde entonces.

En 2018, ambos jugadores iniciaron acciones legales tanto contra la institución de Capital Federal como a la CONMEBOL por daños y perjuicios. La demanda exigía el embargo de más de 244 millones de pesos (algo más de 4 millones de dólares en aquella época) en total entre ambos futbolistas, aunque en un principio fue rechazada.

Así quedó el colectivo que trasladó al plantel de Huracán

Este viernes 29 de agosto del 2025, a más de 9 años del accidente y más de 7 de comenzado el juicio, la Justicia finalmente falló en favor de Toranzo y Mendoza. Así lo informó el periodista César Merlo en su cuenta de X, donde también detalló que entre la Confederación Sudamericana y Huracán, en sus roles de organizador del torneo y empleador respectivamente, deberán abonar la suma total de 850.000 dólares (poco más de la quinta parte de la demanda original).

El duro recuerdo de Patricio Toranzo sobre su accidente

"Pato" recordó el episodio en innumerables oportunidades en los últimos años en distintas notas que dio a la prensa. En una entrevista que concedió en 2024, lanzó una cruda sentencia que grafica como ninguna otra lo que sufrió: "Fue un antes y un después de mi vida. Yo nací con 20 dedos, 10 de la mano y 10 del pie. Hoy tengo 16...".