Nicolás González se suma al Atlético de Madrid: la sorpresa de Simeone en el cierre del mercado

Atlético de Madrid no dejó nada librado al azar. A pocos minutos del cierre del libro de pases, el conjunto colchonero confirmó el fichaje de Nicolás González, quien deja Juventus para ponerse bajo las órdenes de Diego Simeone. La llegada del zurdo argentino no solo responde a un pedido expreso del entrenador, sino que también refuerza la presencia albiceleste en el plantel, donde ya figuran Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Juan Musso.

El traspaso se concretó a través de un préstamo por un año con opción de compra, que podría convertirse en obligación si González disputa un determinado número de partidos. El monto de la operación definitiva rondaría los 33 millones de euros en caso de ejecutarse.

González, surgido de Argentinos Juniors y habitual convocado a la Selección Argentina, veía con muy buenos ojos la transferencia. El proyecto deportivo del Atlético y la posibilidad de jugar bajo Simeone fueron determinantes para acelerar las negociaciones. Además, llega a un club que busca reemplazar la salida de Samuel Lino por la banda izquierda y cerrar definitivamente la plantilla para afrontar la temporada 2025/26, incluida la Champions League, cuya primera ronda ya sorteó.

De cara a la próxima doble fecha FIFA, Nicolás González volverá a ser parte de la Selección Argentina, confirmando su lugar como fijo en los planes de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026.

Con esta incorporación, Atlético de Madrid suma experiencia, polifuncionalidad y un jugador que combina velocidad y gol, justo a tiempo para cerrar el mercado con un golpe de efecto y mantener la ilusión de pelear todos los frentes bajo el mando del Cholo.