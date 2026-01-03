Personal del Parque Nacional Lanín confirmó el siniestro y se presentó en el lugar junto a efectivos de Gendarmería Nacional, quienes brindaron apoyo inmediato para contener la situación y evitar mayores riesgos en una zona de alta circulación turística.

Pese al operativo inicial, el fuego no pudo ser extinguido en una primera instancia y continuó propagándose.

Bomberos Voluntarios acudieron desde la ciudad

Ante la magnitud del incendio, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió al sitio del incidente, ubicado a unos 65 kilómetros de la ciudad.

El operativo estuvo a cargo del bombero voluntario Luis Salazar, quien coordinó las tareas de extinción del fuego en el área afectada.

Sin causas confirmadas

Hasta el momento, las autoridades del Parque Nacional Lanín no informaron las causas del incendio vehicular. Tampoco se reportaron personas heridas, aunque el episodio generó preocupación por el riesgo ambiental y la seguridad de los visitantes.

Recomendaciones para quienes transiten la zona

La base del volcán Lanín es un sector frecuentado por turistas y vehículos, especialmente durante la temporada de verano. Por este motivo, las autoridades solicitaron:

Precauciones clave

Transitar con extrema precaución por la zona

Respetar las indicaciones del personal de Parques Nacionales y fuerzas de seguridad

Evitar detenerse en áreas donde continúan los trabajos operativos

Se aguardan nuevos partes oficiales con mayores precisiones sobre el hecho y la evolución de la situación.