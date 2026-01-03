Aston Villa sigue dando pelea en la Premier League y lo hace con una garantía bajo los tres palos: Emiliano Martínez. Con el arquero argentino como sostén en los momentos calientes, el equipo de Birmingham venció 3-1 a Nottingham Forest por la fecha 20 y se mantiene en el segundo puesto del campeonato, a cuatro puntos del líder Arsenal.

El triunfo se construyó con paciencia y contundencia. Ollie Watkins abrió el marcador en tiempo adicionado del primer tiempo, un golpe justo para un Villa que había manejado la pelota pero sin profundidad. En el complemento, el equipo fue más agresivo, encontró rápido el segundo gol y terminó imponiendo condiciones.

John McGinn fue protagonista con un doblete, a los 49 y 73 minutos, mientras que Morgan Gibbs-White descontó para la visita a los 61. En ese tramo, cuando el Forest amagó con meterse en partido, apareció la figura de Dibu: seguro en el área, firme en las salidas y decisivo para sostener la ventaja.

El arquero campeón del mundo volvió a transmitir tranquilidad a una defensa que se apoya en su liderazgo. No fue una noche de atajadas espectaculares, pero sí de esas actuaciones que pesan: orden, presencia y respuestas cuando el rival intentó reaccionar.

En otros resultados de la jornada, Wolverhampton fue contundente y goleó 3-0 a West Ham. Jhon Arias abrió el marcador a los 4 minutos, Hwang Hee-chan amplió desde el punto penal y Mateus Mané sentenció el partido antes del descanso. En el complemento, los Wolves manejaron el trámite sin sobresaltos.

Brighton, por su parte, venció 2-0 a Burnley y se mantiene en la zona media alta de la tabla. Georginio Rutter marcó el primero en el cierre del primer tiempo y Yasin Ayari liquidó el encuentro apenas iniciado el segundo, en un partido que el local controló con autoridad.

Con estos resultados, Arsenal lidera la Premier League con 46 puntos, seguido de cerca por Aston Villa con 42 y Manchester City con 41. El campeonato avanza con ritmo vertiginoso y, mientras la pelea se aprieta arriba, Dibu Martínez sigue siendo una de las razones por las que el Villa sueña en grande.