Valentín Carboni será refuerzo de Racing para la temporada 2026, luego que el presidente Diego Milito alcanzara acuerdo con su ex club, Inter de Milan, por la cesión a préstamo del mediocampista ofensivo de apenas 20 años de edad.

Actualmente en Genoa, sin mucha participación en la Serie A, el llamado desde Argentina fue una gran propuesta para el hijo del ex jugador de Lanús, Ezequiel Carboni, quien cumplió toda su etapa de formación juvenil en Europa, pero que estuvo en el plantel de la Selección Argentina campeona de América.

El jugador sabe de la cercanía de la Copa del Mundo y el titular de la Comisión Directiva de la Academia estuvo rápido en ofrecerle un contexto ideal para mostrarse y pelear un lugar en la nómina. Carboni va a jugar mucho en Racing y si las actuaciones son buenas, volverá al radar de Lionel Scaloni.

Valentín Carboni ya sabe lo que es la Selección. Integró el plantel campeón de la última Copa América.

A Gustavo Costas, técnico de la Academia hasta diciembre de 2028 el nombre le encanta, dio el consentimiento rápidamente para poder contar con él, pero igual insiste con la llegada de Milko Miljevic, actualmente en Huracán y con ofertas desde Estados Unidos.

No lo vende

Pese a que ya lo ha prestado a Monza, Olympiqe de Marsella y Genoa, Inter confía en el potencial de Carboni. No le interesa desprenderse del jugador, sólo quiere que gane rodaje.

Aunque sean en Sudamérica y sin Copa Libertadores, los italianos con Javier Zanetti a la cabeza saben que en Avellaneda encontrará un contexto competitivo y de presión que ayudarán a terminar con su formación.

Valentín Carboni sueña con meterse en la lista del Mundial para la Argentina. Para eso necesita jugar mucho y muy bien.

Así, la operación se cerrará sólo a préstamo, y en enero del 2027, el mediocampista ofensivo deberá reincorporarse al trabajo con Inter.