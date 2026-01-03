Con un Prólogo de 22 kilómetros disputado en el día sábado en Yanbu, quedó oficialmente inaugurado el 48° Rally Dakar 2026, que se desarrollará en Arabia Saudita hasta el 17 de enero y contará con 13 etapas para consagrar a sus campeones. El breve tramo, con largada y llegada en el campamento, sirvió para ordenar la grilla de partida de la primera etapa de la tradicional competencia. Los tiempos fueron válidos únicamente para la categoría motos, mientras que en el resto de las divisiones definieron la elección del orden de largada para mañana.

En Rally2, los argentinos Leonardo Costa fue 52° y el neuquino Juan Santiago Rostan 72°.

En motos, el gran protagonista fue el español Edgar Canet (KTM), quien con apenas 20 años, nueve meses y 18 días se convirtió en el piloto más joven en ganar una etapa del Dakar. Canet marcó un tiempo de 11 minutos 31 segundos 9 décimas, superando por 3 segundos 1 décima al campeón vigente Daniel Sanders (KTM) y por 5 segundos 8 décimas a Ricky Brabec (Honda). Cuarto finalizó el salteño Luciano Benavides (KTM), a 11 segundos. Completaron los primeros puestos Ross Branch, Michael Docherty, Tosha Schareina, Adrien Van Beveren y Skyler Howes.

En las horas previas al inicio de la competencia propiamente dicha en redes sociales, el piloto de Neuquén posteó una foto con su padre

En la categoría Challenger, el matrimonio cordobés Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus) tuvo un sólido comienzo al ubicarse en el cuarto lugar, a 15 segundos del ganador. El triunfo fue para el neerlandés Paul Spierings (Taurus) con 12 minutos 31segundos 9 décimas, seguido por Puck Klaassen, navegado por el argentino Augusto Sanz, y Dania Akeel. El salteño Kevin Benavides finalizó séptimo.

Entre los Autos, en la división mayor Ultimate, el sueco Mattías Ekström (Ford Raptor) fue el más rápido con 10 minutos 48segundos décimas, escoltado por su compañero Mitch Guthrie y por Guillaume de Mevius (Mini) y Nasser Al Attiyah (Dacia). Luego se ubicaron Yazeed Al Rajhi (Toyota), Carlos Sainz y Nani Roma, ambos con Ford. En SSV ganó el estadounidense Brock Heger, mientras que en Camiones se impuso Mitchel Van den Brink. En la división Stock, el triunfo fue para Sara Price, por delante de Stéphane Peterhansel y Rokas Baciuska, todos con unidades Defender.

Este Domingo

Se disputará la primera etapa, nuevamente con inicio y final en Yanbu. Serán 518 kilómetros totales, con 305 km de especiales. Las recientes lluvias modificaron el terreno, dejando muchas piedras expuestas, lo que aumenta el riesgo de pinchaduras. La jornada incluirá un pit stop obligatorio para cambio de neumáticos y combinará sectores rocosos, valles, tramos rápidos de arena y pequeñas dunas. Allí comenzará, definitivamente, la verdadera acción del Dakar.

Por la diferencia en el uso horario con el país árabe (6 horas más), la actividad de cada jornada arranca en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día. Para la etapa inicial serán, todos en horario de Argentina, motos a la 01.00, autos a partir de las 2.45 y camiones desde las 3.30.