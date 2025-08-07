Vuelve el fútbol argentino: arranca una nueva jornada del Torneo Clausura

Este jueves se pone en marcha la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, con encuentros que marcarán el inicio de una nueva jornada cargada de acción. En Mendoza, Godoy Cruz recibe a Gimnasia desde las 17:00 en el estadio Feliciano Gambarte.

El Tomba todavía no pudo ganar en lo que va del campeonato, lleva tres empates al hilo, mientras que el Lobo viene de conseguir su primera victoria y busca acomodarse en la tabla.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

El Pincha quiere seguir en racha ante la Lepra mendocina, que busca dar el golpe en La Plata

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia en La Plata con la intención de sumar y llegar afilado a la Libertadores

Más tarde, desde las 21:00 en La Plata, Estudiantes enfrentará a Independiente Rivadavia con la misión de seguir sumando antes del cruce por octavos de Copa Libertadores. El Pincha se recuperó del flojo inicio con dos victorias seguidas y quiere consolidarse en casa. La Lepra mendocina, en cambio, transita un torneo irregular con una victoria, un empate y una caída. El encuentro también será televisado por ESPN Premium.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.