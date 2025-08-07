El trueque que no convenció a Verón: Boca quiso canjear a Rojo por Ascacíbar

Boca intentó una jugada de mercado que, al menos para Estudiantes, no tuvo demasiado sentido. El Consejo (o lo que queda de él) presentó una oferta formal para quedarse con Santiago Ascacíbar, uno de los pilares del equipo que dirige Eduardo Domínguez. La propuesta fue de 2,5 millones de dólares más la cesión sin cargo ni opción de Marcos Rojo, en una movida que parecía más un intento de sacarse un peso de encima que una apuesta real por reforzar el mediocampo.

La gestión fue directa entre pesos pesados: Juan Román Riquelme levantó el teléfono y llamó a Juan Sebastián Verón para presentar la propuesta. Pero del otro lado no hubo dudas: la respuesta fue un "no" rotundo. La Brujita no solo considera a Ascacíbar clave en su equipo, sino que Estudiantes está a días de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño, el 13 de agosto en Paraguay, y no piensa debilitarse en plena competencia.

La oferta, si bien sonaba tentadora en números, escondía una jugada del Xeneize para encontrarle salida a Marcos Rojo, quien entrena apartado del plantel, al igual que Cristian Lema y Marcelo Saracchi. El defensor tiene contrato hasta diciembre, y su situación se volvió insostenible tras quedar fuera de los planes de Miguel Ángel Russo.

Por ahora, Boca se queda sin Ascacíbar y Rojo sigue sin destino. Mientras tanto, en el club de la Ribera se avecina una reestructuración importante tras la eliminación del Consejo de Fútbol. Riquelme deberá decidir si suma a un mánager (suena fuerte Néstor Pekerman) o si sigue delegando funciones en Marcelo Delgado.

Con un equipo que lleva 11 partidos sin ganar y un clásico con Racing a la vuelta de la esquina, el escenario es complejo.