Miércoles 07 de Enero, Neuquén, Argentina
Vino con gaseosa

Lionel Messi revela su bebida favorita para las fiestas: vino Syrah de su colección premium con Sprite

El astro rosarino confió que disfruta su 'permitido' mezclando un Syrah exclusivo de su línea personal con soda de lima-limón en sus celebraciones y momentos de relax.

Por Redacción

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 15:39
Así es el trago favorito de Messi para las fiestas y celebraciones

En una entrevista reciente, Lionel Messi compartió detalles sobre su bebida preferida para las celebraciones y para animarse a bailar: una mezcla de vino con Sprite. Sin embargo, el capitán de la Selección Argentina aclaró que su elección no es cualquier vino, sino un Syrah de su propia colección premium, la 'Lionel Collection'.

Este vino tinto de alta gama, reconocido por su elegante etiqueta blanca, forma parte de una edición limitada producida en Europa. Messi lo utiliza para preparar lo que él denomina su 'champagne cordobés', disfrutándolo tanto en la intimidad de su hogar como en los festejos con el Inter Miami.

Lejos de optar por productos comunes, el 'Diez' demuestra que mantiene tradiciones populares argentinas, como el vino con soda, sin dejar de lado la calidad en sus elecciones personales. La mezcla de su exclusivo Syrah con soda de lima-limón se ha convertido en su 'permitido' para los momentos de relax y celebración.

Para quienes quieran probar esta combinación, el acceso a la 'Lionel Collection' es limitado y el precio refleja su categoría premium, aunque los detalles específicos de su adquisición no fueron divulgados. Este detalle confirma que Messi cuida cada aspecto de sus gustos, incluso en las bebidas que disfruta fuera de la cancha.

