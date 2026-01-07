Después de varios días de agonía y lucha contra heridas imposibles de superar, Astrid Raquel Martínez, la adolescente de 17 años que había sobrevivido al brutal accidente en Chajarí, falleció en el Hospital San Martín de Paraná. La joven había sido trasladada con el 95% de su cuerpo quemado tras escapar del vehículo en llamas donde murieron su hermana melliza Omaira, su otra hermana, su mamá y su tío.

Astrid había sido la única que logró salir del infierno de fuego aquella madrugada del lunes 5 de enero, cuando la Volkswagen Suran en la que viajaba junto a su familia volcó y se incendió en el Acceso a Chajarí. Bomberos Voluntarios encontraron cuatro cuerpos calcinados dentro del vehículo, mientras ella, con heridas gravísimas, fue trasladada primero al Hospital Santa Rosa y luego derivada a Paraná.

Desde entonces, su estado fue crítico. Estaba en coma y con respirador artificial. Los médicos lucharon contra las quemaduras que cubrían casi la totalidad de su cuerpo, pero la magnitud de las lesiones hacía que cada hora fuera una pulseada contra la muerte. La adolescente permaneció bajo estricta atención médica, con pronóstico reservado, mientras familiares y allegados aguardaban un milagro que nunca llegó.

Iban de vacaciones a Misiones

El brutal choque ocurrió en la madrugada del lunes, cuando la familia viajaba desde Roca hacia Misiones. El siniestro fue devastador: murieron David Techeira (30), su hermana Nora del Carmen Techeira (44), y las hijas de ella, Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17). Y hoy se confirmó el fallecimiento de Astrid, melliza de Omaira.

El plan era simple y feliz: pasar unos días de vacaciones en Misiones y compartir momentos familiares. Pero la ilusión se quebró en segundos, dejando un saldo brutal que sacudió a toda la comunidad.

La familia enfrentaba un desafío doble: llevar los cuerpos de Nora y sus hijas a General Roca, y trasladar el de David hasta Misiones, donde residía. Cada kilómetro significaba un costo imposible de afrontar. Por eso, la colecta se convirtió en un grito desesperado.