Durante la mañana de este miércoles, las autoridades encontraron el cuerpo del adolescente de 16 años que estaba desaparecido tras arrojarse al río Paraná en Puerto General San Martín.

El hallazgo fue realizado por agentes de Prefectura en la bajada de Bella Vista, prácticamente en el mismo lugar donde el joven ingresó al agua y desapareció.

La búsqueda se había iniciado el martes por la tarde luego de que un testigo alertara a la línea 106 sobre la desaparición del menor. Según indicó esta persona, un grupo de chicos jugaba cerca de la orilla del río, a pocos metros de la guardería Náutica “Bella Vista”, cuando uno de ellos se sumergió y no volvió a salir a la superficie.

Ante la emergencia, Prefectura Naval, que tiene jurisdicción sobre el río, comenzó las tareas de búsqueda con el apoyo de Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo.

Encuentran cuerpo de joven desaparecido en río Paraná en Puerto General San Martín

Las labores de rastrillaje se extendieron hasta el anochecer del martes, momento en que se suspendieron por razones de seguridad. Al amanecer, el miércoles, el personal retomó la búsqueda con la colaboración de buzos tácticos y poco después de las 10 horas localizaron el cuerpo sumergido del adolescente en la zona donde ingresó al agua. Desde Prefectura informaron que la causa judicial está en manos de la fiscal de San Lorenzo, Luisina Paponi.