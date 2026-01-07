El Infinito Water Park, que será el parque acuático más grande de Argentina, tiene fecha de apertura: el 10 de enero de 2026. Este ambicioso proyecto, situado en el sur de Córdoba, se perfila como el destino ideal para disfrutar del verano con una inversión millonaria y atracciones innovadoras.

Con 90% de su construcción ya completada, el parque se levanta en un terreno de 13 hectáreas ubicado entre la Costanera y la autopista Córdoba-Rosario. Se estima que durante su primera temporada recibirá 450.000 visitantes, generando un impacto económico superior a los 67 mil millones de pesos para el turismo local.

Los visitantes podrán acceder al parque todos los días desde las 9:30 hasta las 19. Actualmente, las entradas están disponibles en preventa bajo dos opciones principales:

Pase Acqua Fun: incluye el ingreso general, un flotador y el uso de reposera, sujeto a disponibilidad.

Pase Acqua Plus: además de los beneficios del pase básico, suma estacionamiento, seguro por lluvia y un combo gastronómico.

además de los beneficios del pase básico, suma estacionamiento, seguro por lluvia y un combo gastronómico. Los niños menores de 4 años entran gratis, mientras que los de entre 4 y 12 años acceden a un 20% de descuento durante la preventa.

Las atracciones del parque acuático más grande de Argentina

El parque contará con más de 50 juegos acuáticos y 30 toboganes, ofreciendo diversión para toda la familia. Entre las atracciones más destacadas figura una piscina de olas artificiales con capacidad para generar olas de hasta 1,8 metros, utilizando 3,5 millones de litros de agua.

Además, se podrá disfrutar de un río lento de 500 metros, playas artificiales, áreas temáticas y un exclusivo sector VIP con servicios gastronómicos especiales.

Este desarrollo no solo representa una nueva opción de entretenimiento, sino que también se traduce en un impulso laboral significativo, con la creación de 500 empleos directos y 1.300 indirectos. Se posiciona como uno de los proyectos turísticos más importantes en infraestructura que Córdoba ha visto en años recientes.