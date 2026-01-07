Un policía federal que conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un choque fatal en la ruta provincial 6 que terminó con la muerte de una mujer, y fue liberado tras el rechazo judicial a su detención.

El incidente ocurrió el sábado 3 de enero en Open Door, localidad bonaerense del partido de Luján, cuando Gastón Maximiliano Montepeloso, jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, Santa Fe, se cruzó de carril e impactó contra un Chevrolet Prisma que viajaba con Vanesa Escalante, su esposo y su hija. En dicho vehículo iba una mujer que falleció en el instante.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que Montepeloso invadió el carril contrario y colisionó con el vehículo de la familia. Los análisis posteriores confirmaron que el policía tenía 0,48 g/l de alcohol en sangre al momento del siniestro.

Detención y liberación inmediata del efectivo

Ante esta evidencia, la fiscal Mariana Suárez solicitó al juez Luis Marcelo Giacoia que Montepeloso fuera detenido. Sin embargo, el magistrado consideró que la medida era "desproporcionada" y rechazó el pedido, ordenando la libertad inmediata del efectivo, aunque continúa bajo proceso judicial por homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

Para garantizar que el juez no modifique su decisión, Montepeloso debe cumplir ciertas condiciones: fijar un domicilio sin posibilidad de cambio sin aviso previo, comprometerse a presentarse ante cualquier citación judicial, entregar su licencia de conducir a la comisaría donde está alojado, y abstenerse de contactar a las víctimas, sus familiares y testigos tanto directa como indirectamente.

Además, se investiga la participación de otro vehículo que se dio a la fuga tras el accidente fatal. Por su parte, Montepeloso fue pasado a disponibilidad en la fuerza y se inició un sumario administrativo interno para esclarecer su conducta y posibles responsabilidades.