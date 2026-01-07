La Región Limay inauguró una nueva delegación de seguridad en Piedra del Águila

Durante el nombramiento de las nuevas autoridades de seguridad de la Región Limay, el Ministerio de Seguridad de la Provincia dejó inaugurada la delegación de la Dirección Seguridad Limay Medio, ubicada en Piedra del Águila.



Esta nueva delegación permitirá fortalecer la presencia institucional de la Policía del Neuquén en la Región Limay, que comprende las localidades de Picún Leufú, Santo Tomás, Paso Aguerre, Piedra del Águila y El Sauce, brindando mejores condiciones para el desarrollo de tareas operativas, administrativas y logísticas, en línea con los lineamientos de regionalización y fortalecimiento territorial impulsados por el Poder Ejecutivo.



El espacio inaugurado posibilitará el funcionamiento de distintas áreas dependientes de la Dirección Seguridad Limay Medio, garantizando condiciones adecuadas de operatividad, atención y coordinación interdivisional. Entre las dependencias que se prevé alojar allí, se encuentran la División Antinarcóticos, la División Brigada Rural, la División Logística y otras áreas operativas y de apoyo.



En la oportunidad, asumió como director de la Dirección Seguridad Limay el comisario inspector Cristian Vázquez, y como coordinador operativo, el comisario inspector Héctor Rojo.



Del acto participaron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez; el subjefe de la Policía, Walter San Martín; integrantes del Consejo Asesor Superior de la Policía; el intendente de Piedra del Águila, Julio Hernández; y el delegado regional, Sergio Epullán.



Nicolini remarcó que la inauguración de esta delegación forma parte de una decisión estratégica de descentralizar la gestión de la seguridad, acercando recursos, conducción y capacidad operativa a cada región de la Provincia. En ese sentido, señaló que “la regionalización permite dar respuestas más rápidas y eficaces, fortaleciendo el trabajo territorial de la Policía y acompañando el desarrollo de cada comunidad”.



Por su parte, Díaz Pérez destacó que la creación y puesta en funcionamiento de esta Dirección acompaña el crecimiento de la localidad y fortalece su identidad, consolidando una presencia estatal cercana y articulada con la comunidad.



La puesta en funcionamiento de esta delegación y la designación de sus nuevas autoridades representan un paso fundamental para el fortalecimiento de la estructura operativa y logística de la Policía del Neuquén en la región, contribuyendo a una mayor eficacia en la prevención del delito, el despliegue territorial y la respuesta a las demandas de seguridad de la comunidad Aguil.



