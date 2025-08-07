Ter Stegen, en el ojo de la tormenta: Barcelona le sacó la cinta de capitán

El conflicto entre Marc-André Ter Stegen y el FC Barcelona no da tregua. Este jueves, la institución catalana emitió un comunicado oficial en el que informó que el arquero alemán dejará de ser el capitán del primer equipo, al menos de manera temporal. ¿El motivo? Su negativa a firmar una planilla médica que permitiría al club liberar un cupo para incorporar jugadores bajo la normativa del Fair Play financiero.

"FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc André Ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de manera consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", reza el texto oficial que difundió el club en medio de la tensión interna.

La postura del arquero germano sorprendió puertas adentro, ya que al no validar el parte médico, relacionado con su lesión lumbar y su recuperación de al menos cuatro meses, el club no pudo avanzar con las inscripciones de nuevos refuerzos como Marcus Rashford, Roony Bardghji o Gerard Martín, quienes debían ser habilitados cuanto antes.

Todo se agravó tras conocerse que el nuevo entrenador Hansi Flick no tendría a Ter Stegen como prioridad bajo los tres palos. Con la llegada del joven Joan García para pelear el puesto y la incorporación del polaco Szczęsny como alternativa, la idea del DT sería negociar la salida del alemán. Sin embargo, Ter Stegen fue claro: "Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo y que haya competencia es algo normal. Siempre quiero entregarme y estar en el campo".

La Asociación de Futbolistas Españoles ya tomó contacto con el jugador para expresarle su respaldo. Mientras tanto, la dirigencia de Joan Laporta apuesta a una salida diplomática, pero firme. Ronald Araújo, defensor central uruguayo, llevará la cinta de capitán hasta que se resuelva el conflicto.