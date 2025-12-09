Con la confirmación de que no jugará la Copa Libertadores el año que viene y volverá a la Copa Sudamericana tras más de 10 años, River comienza a definir su plantel para la próxima temporada. Aunque el mercado de pases aún no arrancó oficialmente, el Millonario ya descartó tres posibles incorporaciones para el año que viene. ¿El motivo? La alta cotización que pidieron los clubes.

Los tres considerados que ya no son opción son Kevin Amaro, lateral derecho uruguayo de 21 años, Román Vega, lateral izquierdo ex Argentinos Juniors, y Luciano Gondou, centrodelantero con pasado en el Bicho, ambos jugadores del Zenit. El primer descartado fue el charrúa, pieza clave en Liverpool de Montevideo, ya que el club lo tasó en 10 millones de dólares por el 70%, según afirmó José Luis Palma, presidente de la institución.

En cuanto a la incorporación de Vega, un jugador que Marcelo Gallardo había tenido apuntado en mercados anteriores, el Zenit no está dispuesto a venderlo por menos de lo que pagó ni a negociar un préstamo. Los rusos se le adelantaron al Millonario hace seis meses, pagando 9 millones de euros por el 90% de su pase y, pese a que el futbolista no ve mal volver a la Argentina, en Núñez desistieron ante la negativa de su club y ya apunta a otras opciones, con Julio Soler, capitán de la Selección Argentina Sub 20 y con poca participación en el Bournemouth inglés, como principal alternativa.

Por último, el principal entre los apuntados para reforzar el ataque era Gondou, con pasado en las inferiores del club y buenas actuaciones en Sarmiento de Junín y Argentinos. El atacante fue vendido al Zenit a mediados del año pasado por 12 millones de euros y tiene una situación similar a la de Vega: comenzó haciendo goles pero actualmente no es titular indiscutido y estaría dispuesto a salir. Sin embargo, el club ruso pide cerca de 14 millones de euros por su pase.

River busca un delantero más

El Millonario apunta a incorporar un centrodelantero tras la salida confirmada de Miguel Borja, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre, y la posibilidad de que Facundo Colidio sea vendido. Ante la imposibilidad de traer a Gondou, el que pica en punta como alternativa es el uruguayo Maximiliano Gómez. El delantero, con pasado en varios clubes de Europa, es la principal alternativa. Actualmente en Nacional, que se lo compró a Defensor Sporting por 500 mil dólares, el Tanque sería más accesible y River buscará negociar por él.