En las últimas horas se dio un nuevo cimbronazo político en la Legislatura de Neuquén. Es que María Cecilia Papa, diputada del bloque Fuerza Libertaria, presentó un proyecto de resolución para que se reconozca su incorporación a la bancada Democracia, espacio conformado semanas atrás.



En la actualidad, Papa comparte bloque en Fuerza Libertaria con los representantes Guillermo Monzani y Alberto Bruno.



La legisladora enmarca su pedido según lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Reglamento Interno -constitución de bloques con posterioridad a la conformación original del inicio del mandato y asignación de recursos-, respectivamente.



María Cecilia Papa se sumará al bloque Democracia Neuquén que fue creado semanas atrás producto de la decisión de los diputados Mónica Guanque y Federico Méndez de irse de la bancada Comunidad.



De acuerdo a la información que trascendió, la salida de ambos legisladores de dicho bloque tuvo que ver con que están vinculados a la figura de Gloria Ruiz, vicegobernadora destituida de Neuquén por “inhabilidad moral” e investigada por presunta corrupción en la Administración Pública.



En una publicación que realizó en sus redes sociales, Papa expresó a propósito de su decisión: “Hoy empieza una nueva etapa, vamos a trabajar en pos del bienestar de la ciudadanía. Compartimos una visión del Neuquén que queremos y estamos convencidos de que en democracia podemos”.