El fin de semana largo dejó un destacado impacto turístico en Neuquén, donde la actividad promedió un 65% de ocupación. El gran protagonista del movimiento fue El Cruce, la clásica competencia de trail running que reunió a miles de atletas y acompañantes durante tres días y se convirtió en el principal impulsor de la llegada de visitantes a la región.

Gracias al evento, Villa La Angostura se posicionó como el destino con mayor rendimiento del período, superando el 70% de ocupación y marcando un ritmo sostenido en hoteles, cabañas y servicios turísticos. La localidad volvió a mostrarse como referente del turismo deportivo y como uno de los puntos más elegidos por viajantes de todo el país.

Buenos niveles de ocupación en general

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que el movimiento volvió a evidenciar la fortaleza del sector y el rol central de los eventos en la distribución del flujo turístico. El fin de semana se completó con buenos niveles en destinos como Aluminé —que superó el 90% gracias al Festival Provincial de la Cerveza—, Caviahue con un 70% por su encuentro gastronómico, y Copahue, que alcanzó el 100% durante la temporada termal.

Aun siendo un fin de semana corto y cercano a las fiestas, Neuquén logró sostener un alto nivel de actividad, con El Cruce como motor clave y Villa La Angostura al frente de los destinos más elegidos.