Un temario cargado para cerrar el año político

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. El decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalla que solo se debatirán los proyectos incluidos en el anexo, todos vinculados a reformas estructurales que el oficialismo busca aprobar con su nueva mayoría en el Congreso.

El listado concentra iniciativas fiscales, penales, ambientales y laborales, además del Presupuesto General 2026, señalado como eje de la estrategia económica rumbo al próximo año.

Presupuesto 2026: equilibrio financiero como objetivo

Encabezando el temario aparece el proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.

Según la publicación oficial, el texto prevé un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario, alineado con la consolidación fiscal planteada por el Ejecutivo.

El envío del Presupuesto abre un nuevo round en el Congreso, donde las definiciones de gasto, asignaciones y metas económicas suelen generar tensiones, tanto dentro de la oposición como entre los sectores que monitorean el impacto social de los ajustes.

Reformas fiscales: nuevas reglas y cambios en criterios tributarios

Dos de los proyectos incluidos apuntan directamente al funcionamiento del sistema tributario:

Ley de Inocencia Fiscal

Propone redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia impositiva, una iniciativa que abre debate en sectores profesionales y productivos por su potencial impacto en litigios y fiscalización.

Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

Establece un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y restringir el financiamiento mediante emisión o endeudamiento.

Ambas iniciativas son vistas como parte clave del plan para sostener el equilibrio fiscal anunciado por el Ejecutivo.

Modernización laboral: cambios en regímenes y formas de contratación

Otro de los proyectos centrales es el de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso.

Según lo adelantado oficialmente, el texto incluye modificaciones en regímenes especiales, esquemas de indemnización y modalidades de trabajo, con la intención de adecuar la legislación a nuevas formas de empleo.

La iniciativa genera diferentes expectativas: mientras algunos sectores la consideran necesaria para dinamizar el mercado laboral, otros alertan por posibles retrocesos en derechos adquiridos.

Reforma del Código Penal: actualización integral

El paquete también incorpora una reforma integral del Código Penal, que será enviada por el Ejecutivo.

La iniciativa busca revisar la estructura normativa vigente y actualizar criterios para la tipificación de delitos, en un contexto de fuerte discusión pública sobre seguridad y persecución penal.

Glaciares y ambiente: modificaciones a la Ley 26.639

El temario de extraordinarias incluye además la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

La revisión apunta a compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, especialmente en zonas cordilleranas con actividad extractiva. El debate promete tensiones entre sectores productivos y organizaciones ambientales.

Un diciembre decisivo

Con siete proyectos en agenda y una nueva mayoría parlamentaria, el Gobierno busca acelerar definiciones políticas y económicas antes de la feria judicial.

Las reformas generan malestar en parte de la sociedad, que teme el impacto de los cambios, mientras otro sector recibe con optimismo la posibilidad de avanzar en transformaciones consideradas imprescindibles.