Deportivo Rincón-Cipolletti, igualados en casi todo

La única diferencia en la previa de este Deportivo Rincón y Cipolletti que se viene el sábado desde las 15:30 en el interior neuquino con arbitraje del mendocino Jorge Etem y transmisión en vivo por AM550 es un punto en la tabla actual del Nonagonal por el ascenso del Federal A.

El Abinegro viaja a la ciudad petrolera con 3 unidades en dos juegos de esta segunda fase, mientras que el dueño de casa espera con un juego más cumplido y una unidad menos conseguida. Parece ínfimo el balance en estas primeras tres fechas, pero en un mini fixture de 8 partidos a todo o nada, es un montón.

Sin embargo, así de parejo se presenta este duelo de zonales en la división de ascenso que en los 13 años de existencia que lleva el club afiliado a Lifune se cruzaron cinco veces con dos victorias por bando y un empate.

La única igualdad se dio justamente sobre el sintético del León, en la temporada pasada, con un 0 a 0 que poco trascendió para ambos, pero que es el único registro en el que alguno se ha llevado como algo como visitante.

La supremacía que impone el equipo que hace de anfitrión en cada duelo desde el 2024 (primera temporada compartida en el Federal A) es total, una estadística a la que buscará aferrarse el conjunto que dirige Duilio Botella y que buscará romper el comandado por Daniel Cravero.

Es un partido bisagra, lo tomamos de esa manera nosotros. Va a ser durísimo y si lo analizás, creo que el punto no nos sirve de mucho a ninguno. Lucas Mellado.

La batalla de los ex

Pese al poco tiempo compartido en la misma divisional, la lista de ex de uno y otro lado es bien larga. Actualmente, Rincón tiene en un su plantel al saltense Ezequiel Ávila, el neuquino Sebastián Jeldres y al zapalino Fernando Pettineroli, ambos con pasado en el Albinegro. Lo mismo que el emblema de los neuquinos, el experimentado Fernando Inda.

Yago Piro, el zaguero incorportado por Cipo para esta segunda fase y Lucas Mellado, por su parte, regresó a La Visera después de haber sido uno de los pilares en el afianzamiento de Rincón en el Federal A.

Sin dudas que el nombre más significativo que ambos han compartido es el del entrenador Botella, quien asumió en Rincón con la temporada actual iniciada, pero que ya había pasado por la región para intentar el ascenso con Cipo en el 2018, un breve paso de 10 partidos que no terminó con un balance favorable, como por ejemplo que tres de las cinco caídas firmadas hayan sido como local.

El nombre del tandilense, es hasta aquí el único entrenador que se a sentado en ambos bancos de suplentes.

Preparación especial

Rincón preparó el partido de manera muy especial porque sabe que se trata de una verdades final. El empate ante Atenas como local por la 2ª fecha no le dejó margen. El punto conseguido en Bahía Blanca contra Olimpo fue muy bueno, pero necesita ratificar con una victoria ante el mejor de la fase regular de grupos.

Cipolletti se instaló sobre el sintético toda la semana. Curiosamente, ahora, el Albinegro padece lo que tantos otros tuvieron que sobrellevar cuando pisaron a La Visera alfombrada hasta el 2021.

"Si hay algo que no queríamos para esta segunda fase era ir de visitantes a Rincón, por el factor del sintético. Yo jugué ahí el campeonato pasado y sacábamos mucha diferencia de la cancha", reconoció Mellado en Grito Sagrado, el programa deportivo de AM 550 La Primera.

Por experiencia propia, el club rionegrino también sabe que imponerse sobre esa superficie no es misión imposible ya que lo sufrió en reiteradas oportunidades, incluso bajo el mando de Botella.