Biguá ganó el primer juego y quedó a un paso del título de la Liga Regional

En marcha la gran final de la Liga Regional de básquet femenino. Biguá sacó a relucir toda su jerarquía y en El Templo de Plottier superó a Centro Español 75-57. Si el domingo lograr el triunfo de local, se quedará con la corona.

Tras dos semifinales de alto vuelo, Galleguitas y Bigualas define la corona que otorgaría un lugar en la Liga Femenina 2025, acompañando a Independiente de Neuquén, quien logró el ascenso en el 2024 ganando la Liga Federal.

La jerarquía en sus nombre, le dieron el primer punto al conjunto capitalino, que estuvo respaldado en el gran trabajo de Valeria Fernández con 22 puntos, María Jourdheuil con 13, y Clara Della Rosa con 13.

Kolff la destacada en el equipo local

El elenco verde tomó el mando desde el inicio del partido, cerrando el primer periodo 16-22, y yéndose al descanso arriba 41- 32. Si bien Español intentó una reacción en el tercero por intermedio de Kolff y Florencia Ortiz,, la visita se mostró siempre firme en defensa, tapando todo tipo de intento en su aro, y siendo simples en el contrario, logrando un parcial de 10-19 y llegar a sacar diferencia, por momentos, de 30 unidades.

El triunfo fue de 75-57, y un primer punto fuera de casa que deja a Biguá a un paso del objetivo. El domingo desde las 20hs se disputa el segundo cotejo en EL Nido de calle Rio Negro.