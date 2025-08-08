Centro Español y Biguá arrancan la final del Regional del femenino

Este viernes, desde las 21:30, Centro Español de Plottier será local de Biguá de Neuquén capital en el comienzo de la final del Regional de básquet femenino que arrancará en El Templo y también se resolverá al mejor de tres encuentros. El ganador de esta serie accederá a la Liga Nacional, además de quedarse con el título.

Las Gallegas en semifinales se impusieron a Pacífico en el tercer y último encuentro entre ambas, y así clasificó a la final del certamen. El equipo dirigido por Carlos "Charly" Sepúlveda derrotó por 74 a 62 a las Decanas y así hicieron pesar su mejor ubicación en la fase regular, ya que jugaron dos partidos como locales.

Florencia Ortiz Páez fue la máxima anotadora de las Gallegas con 17, mientras que Natassja Kolff (15 y 17 rebotes), Lucía Ballari (13 puntos) y Valentina Numa (10 y 10) aportaron mucho en los dos tableros.

Las Gallegas de Plottier a priori candidatas, arrancan la final de local

En tanto, Bigua superó al juvenil elenco que presentó Independiente de Neuquén por 74 a 57 y se llevó la otra semifinal, que la depositó en la final. Tras un comienzo parejo, en el segundo cuarto apareció la figura de la noche y encabezó a las visitantes a la victoria. Agustina Jordheuil marcó 19 puntos y bajó 13 rebotes. También se destacaron Clara Della Rossa (13) y Lorena Campos (10 puntos y 7 asistencias) en un partido y una actuación que no dejó dudas.