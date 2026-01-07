Una beba recién nacida fue encontrada dentro de un tacho de basura en la localidad bonaerense de San Martín y permanece internada en terapia intensiva neonatal, aunque su estado de salud es estable. La menor es prematura, nació con aproximadamente 36 semanas de gestación y presenta signos de haber sido dada a luz en un parto natural y domiciliario.

El hallazgo ocurrió en la avenida Riobamba al 2300, durante la madrugada de este miércoles. La beba estaba sin ropa y en una situación de extremo riesgo, por lo que fue trasladada de inmediato en un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde recibió atención médica urgente.

Según informaron los profesionales de la salud, la recién nacida pesa 1.890 gramos y el cordón umbilical había sido cortado de manera artesanal, lo que refuerza la hipótesis de un parto casero ocurrido pocas horas antes del abandono. Los médicos estimaron que el nacimiento se habría producido alrededor de las 5 de la mañana.

A pesar de su condición de prematurez, la beba se encuentra clínicamente estable, aunque continúa internada en el área de Neonatología, bajo cuidados intensivos y en observación permanente para asegurar su evolución.

El personal del hospital decidió llamarla “Verónica”, en reconocimiento a la teniente primera Ayala Verónica, la efectiva policial que encontró a la menor tras recibir una alerta y actuó de manera inmediata para ponerla a resguardo.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona. Como parte de la investigación, se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo ocurrido e identificar a la persona responsable.