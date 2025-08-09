Turismo Carretera, Así largaran los regional en el Desafío de las Estrellas

Se corre la novena fecha del Turismo Carretera y el TC pista en el Autódromo San Juan Villicum, denominada el “Desafío de las Estrellas”. La competencia tendrá un desarrollo diferente a una fecha clásica, con más vueltas, paradas en boxes y sin clasificación.

Gastón Mazzacane sacó la bola Nº 1 en el sorteo realizado el viernes por la tarde noche, y el próximo domingo estará largando desde la mejor posición de partida la final de Turismo Carretera. El campeón de la categoría y puntero del campeonato, Julián Santero, largará desde el lugar 36.

Los pilotos regionales tuvieron diferente suerte en relación a los bombos que le tocaban. Juan Cruz Benvenuti partirá en la final 7 ocupando el cajón 14 de la fila de partida. Por su parte Lautaro de la Iglesia sacó el puesto 17 y largará en la fina 9. Para José Manuel Urcera, la batalla comenzará desde el fondo ya que le tocó el 36 y la fila 18 junto a Juan Martín Truco.

La final del TC tendrá diferentes variaciones que le darán más atractivos a la competencia, en principio tendrá 50 vueltas y los pilotos entre el giro 10 y el 30 deberán entrar a la zona de boxes en dos oportunidades. En una para cambiar los neumáticos derechos y en otra para cargar combustible. Sobre lo complejo de la carrera.

A falta de una fecha para culminar la fase regular, Santero lidera con 216.5. Mauricio Lambiris está segundo con 214 y un triunfo. Tercero Agrelo con 208, cuarto Agustín Canapino, último ganador con 197.5. Urcera sexto con 160.5, y sin triunfo. De la Iglesia 80 puesto 31°, y Benvenuti 51 con 22.

El sábado tendrá doble entrenamiento donde se verán las potencias de los autos. El domingo desde las 12.45hs la gran final.

el viernes se sorteó en el Cantoni el orden de la Grilla

Así quedó conformada la grilla después del sorteo

1 Gastón Mazzacane 2 Augusto Carinelli

3 Martín Vázquez 4 Marcos Quijada

5 Diego De Carlo 6 Norberto Fontana

7 Jerónimo Teti 8 Diego Azar

9 Tobías Martínez 10 Martín Serrano

11 Alfonso Domenech 12 Matías Canapino

13 Nicolás Impiombato 14 Juan Cruz Benvenuti

15 Santiago Álvarez 16 Matías Jalaf

17 Lautaro De La Iglesia 18 Juan José Ebarlin

19 Andy Jakos 20 Nicolás Trosset

21 Emiliano Spataro 22 Valentín Aguirre

23 Kevin Candela 24 Elio Craparo

25 Christian Ledesma 26 Jonatan Castellano

27 Gastón Ferrante 28 Ignacio Fain

29 Facundo Chapur 30 Josito Di Palma

31 Jeremías Scialchi 32 Juan Bautista De Benedictis

33 Juan Martín Trucco 34 José Manuel Urcera

35 Santiago Mangoni 36 Julián Santero

37 Agustín Canapino 3 Nicolás Bonelli

39 Matías Rossi 40 Marcos Landa

41 Germán Todino 42 Otto Fritzler

43 Facundo Ardusso 44 Jeremías Olmedo

45 Mariano Werner 46 Hernán Palazzo

47 Mauricio Lambiris 48 Marcelo Agrelo