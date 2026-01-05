Finalmente y luego de un irregular período, Manchester United oficializó el despido de Ruben Amorim. Los Diablos Rojos comunicaron la interrupción del vínculo con el entrenador portugués, que llegó en noviembre de 2024, luego de la igualdad 1-1 ante Leeds United del pasado fin de semana. Con una fecha entre semana a la vuelta de la esquina, el equipo de Lisandro Martínez será dirigido interinamente por Darren Fletcher mientras decide la búsqueda de un reemplazante.

"Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador en jefe del Manchester United. Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo. Con el Manchester United en el sexto lugar de la Premier League, los dirigentes del club han decidido que es el momento adecuado para hacer un cambio. El club quiere agradecer a Rubén su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro", fue parte del comunicado oficial del United. Si bien no trascendió un DT por el que la dirigencia irá decididamente, suenan los nombres de Enzo Maresca (recientemente echado de Chelsea), Frank Lampard y el retorno de Erik Ten Hag.

La noticia no resulta algo positivo para un Martínez que viene de superar la lesión de ligamentos cruzados que sufrió lo marginó de las canchas por casi 10 meses, había vuelto al once titular y parecía afirmado en el mismo. Ahora con un nuevo DT, el defensor central tendrá que revalidar su titularidad, pensando en llegar en la mejor forma posible al Mundial 2026 con la Selección Argentina, el gran objetivo de su año futbolístico. Licha, que llegó con Ten Hag, atraviesa el tercer cambio de entrenador desde su arribo: la salida del neerlandés en octubre de 2024, el interinato de Ruud van Nistelrooy y ahora la marcha de Amorim.

Lisandro Martínez atraviesa su tercer cambio de DT desde que llegó al United en 2022. (Foto: Getty)

La "maldición" post Ferguson

Es algo conocido que la marcha de Alex Ferguson tras un exitoso período de 27 años y 36 títulos dejó una marca indeleble en Manchester United, pero desde su partida fueron más los entrenadores que pasaron por el banco de los Diablos Rojos que los títulos conseguidos. Un total de 10 técnicos condujeron los destinos del club, de los cuales solamente Ten Hag, José Mourinho y Louis van Gaal pudieron levantar trofeos oficiales.