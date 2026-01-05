Un camión de gran porte protagonizó un violento vuelco en la Ruta Nacional 40 y el episodio generó temor en uno de los corredores viales más importantes de Neuquén. El vehículo, conducido por un chofer brasileño, terminó volcado sobre uno de sus laterales, a pocos metros de la cinta asfáltica, en un sector donde el tránsito pesado es constante.

El siniestro ocurrió a la altura del Puente Pavia y demandó la intervención inmediata de la Policía y del sistema de emergencias.

El camión quedó volcado al costado de la ruta

El hecho fue advertido tras un aviso recibido en la guardia de la Comisaría N° 27. Al llegar al lugar, el personal policial constató que un camión con semirremolque se encontraba volcado sobre su lateral derecho, fuera de la calzada pero muy cerca de la ruta.

La imagen del vehículo de gran tamaño recostado sobre el costado del camino generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Quiénes viajaban en el camión

El camión, un Scania con dominio brasileño perteneciente a la empresa Rodo MW, era conducido por un hombre de 44 años, de nacionalidad brasileña. En el interior del vehículo también viajaba una mujer de 42 años, quien lo acompañaba.

Ambos se desplazaban en sentido Zapala–Las Lajas, con destino final en Chile, atravesando uno de los tramos más transitados de la Ruta 40.

Atención médica y traslado al hospital

Personal del SIEN acudió al lugar y asistió al conductor, quien presentaba un golpe en la cabeza. La acompañante, en tanto, no habría sufrido lesiones visibles.

De todos modos, tanto el chofer como la mujer fueron trasladados al hospital de Zapala para una evaluación médica más completa, en medio de la preocupación que generó el impacto del vuelco.

Un episodio que pudo haber sido peor

Si bien no hubo terceros involucrados y el tránsito no fue interrumpido, el hecho volvió a poner el foco en los riesgos que implica la circulación de camiones de gran porte por esta ruta nacional.

El vuelco ocurrió en una zona donde cualquier desviación mínima puede terminar en un desenlace mucho más grave, especialmente por la presencia permanente de vehículos livianos y colectivos.

Retiro del vehículo y tareas en el lugar

La empresa propietaria del camión inició las tareas para estabilizar la unidad y retirarla del sector. Mientras tanto, el vehículo permaneció volcado al costado del camino, generando inquietud entre quienes pasaban por el lugar.