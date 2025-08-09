Boca alcanzó el empate y calmó un poco los ánimos en La Bombonera

En un final del partido para el infarto, Boca alcanzó el empate ante Racing en La Bombonera por la 4ª fecha del Clausura en la zona A de la Liga Profesional y se retiró entre algunos silbidos con un 1 a 1 que no corta la mala racha de partidos no ganados en forma consecutiva, pero evita algo peor.

Milton Giménez apaciguó los ánimos en La Boca, saltando desde el banco de suplentes por Edinson Cavani y con un cabezazo goleador de los 42 del complemento sacudió la red para sumar más que un punto.

Hasta allí, el duelo de casa lo perdía con el tanto de Santiago Solari a los 31. El delantero también fue relevo en la Academia y tomó un mal remate de Gabriel Rojas para corregirlo en el camino y poner en ventaja a la formación de Gustavo Costas.

No merecía Boca semejante castigo, pero su mal momento que llega a los 12 partidos sin victorias, le pone todo cuesta arriba. Miguel Merentiel no estuvo certero ante Facundo Cambeses antes y la pelota quemaba.

Los ingresos de Exequiel Ceballos y del propio Giménez le hicieron bien a Boca que evitando perder también sumó un poco de paz. Una nueva derrota ante su gente hubiera sido tremendo en este momento del campeonato.

Más allá de la emoción final, el partido pintaba en la previa para un gran clásico y terminó siendo mal jugado, con escasa imaginación ofensiva.

La visita parecía imponerse en mitad de cancha durante el primer tiempo por una formación más equilibrada desde los vestuarios ante un Leandro Paredes que quedó muy solo en el círculo central Xeneize, con Malcom Braida y Brian Aguirre a sus costados, más Alan Velasco cerrado, como un segundo cinco más adelantado.

La imprecisión en los últimos metros del equipo de Gustavo Costas le fue restando peligrosidad y Boca se animó a partir de las jugadas con pelota detenida, la pegada de su mediocampista central y aliento de la hinchada.

Acciones del segundo tiempo y los goles

42 Minutos del complemento. Gol de Boca. Giménez de cabeza. Tiro libre para Boca, le pegó Paredes y el delantero entró por el segundo palo para alcanzar la igualdad.

39 Minutos del complemento. Pellegrino tuvo de cabeza el empate para Boca. Tiro de esquina y el cabezazo del defensor que se fue apenas por arriba del travesaño.

33 Minutos del complemento. Cambio en Boca. Exequiiel Zeballos reemplaza a Aguirre.

31 Minutos, del complemento. Gol de Racing. Solari. El delantero tomó el mal remate de Rojas y en el camino desvió al gol para la apertura del marcador en La Bombonera.

30 Minutos del complemento. Cambio en boca. Ingresa Milton Delgado y se retira Braida.

29 Minutos del complemento. Cambeses nuevamente le gana a Merentiel. El arquero de Racing es clave para mantener el 0 a 0 con dos grandes intervenciones.

20 Minutos del complemento. Doble cambio en Boca. Milton Giménez por Cavani y William Alarcón por Velasco.

19 Minutos del complemento. Doble cambio en Racing. Santiago Solari por Zapata y Martín Barrios por Almendra.

18 Minutos del complemento. Cambio en Racing. Se retira Martínez e ingresa Elías Torres.

14 Minutos, del segundo tiempo. Lo tuvo Boca. Merentiel mano a mano con Cambeses, ganó el arquero de Racing que mantiene el cero.

6 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Racing, el primero del partido. Ingresó Gabriel Rojas se retiró lesionado Rodríguez.

17:36 Comenzó el segundo tiempo

Acciones del primer tiempo

45+1 Se va el primer tiempo con la amonestación de Maravilla Martínez en Racing por una infracción sin sentido contra Paredes.

Maravilla Martínez vio la amarilla sobre el final del primer tiempo ante Boca.

35 Minutos. Tiro libre inmejorable para Paredes en Boca. Pardo había cometido infracción sobre Velasco. La ejecución de Paredes fue mala.

26 Minutos. Buen desborde de Aguirre por la derecha del ataque de Boca. Su centro peligroso fue cerrado por Mura. Los ataques directos son la clave para el local, junto a las jugadas con pelota detenida. Racing es más en mitad de cancha, pero no ha estado preciso en los últimos metros todavía.

17 Minutos. Cambeses se lo tapa a Cavani, que con un tacazo en el primer palo, a la salida de un tiro de esquina, estuvo cerca de sorprender.

15 Minutos. Racing supera a Boca. La mitad de cancha del local queda en inferioridad numérica siempre, como desnudaba la planilla colgada de los titulares.

5 Minutos. Tiro libre en forma de centro de Leandro Paredes desde la derecha del ataque de Boca. La pelota cruza toda el área y es cerrado en el segundo palo por Juan Nardoni al tiro de esquina.

3 Minutos. Todo transcurre en la mitad de la cancha. Corren y marcan ambos equipos. Nadie asume el rol de protagonista todavía.

2 Minutos. La pelota pasó casi todo el tiempo en los laterales consecutivos para Racing.

16:31 Comenzó el partido

Sorpresas en las formaciones

Las dos semanas que hubo entre la derrota ante Huracán y el compromiso de esta tarde con el arbitraje de Nicolás Ramírez, describieron día a día la presencia de Milton Delgado como compañero de Leandro Paredes en el círculo central, algo que finalmente no sucederá. El juvenil dejó de ir al predio de AFA en Ezeiza para entrenar con la Selección Sub-20 porque sería pieza fundamental en este clásico. Finalmente no fue así.

El famoso" habrá cambios" de Miguel Ángel Russo tuvo un volantazo de último momento y la mitad de la cancha se completará con Brian Aguirre a la derecha y Malcom Braida por la izquierda del campeón del mundo que irá sólo en una posición clave.

La visita, por su parte, finalmente preservó al neuquino Gabriel Arias y el arquero titular continuará sieno Facundo Cambeses. Gustavo Costas pone casi todo lo mejor, más allá de su próximo compomiso por Copa Libertadores.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez, Tomás Conechny; Duván Vergara, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

La previa

El Xeneize atraviesa una etapa complicada en el Torneo Clausura 2025, sumando ya once partidos consecutivos sin victorias. El equipo de la Bombonera llega a la cuarta fecha con la necesidad urgente de revertir esta mala racha y mejorar su rendimiento, especialmente frente a su público, donde no ha logrado consolidarse.

En contraste, Racing Club presenta un presente alentador. Bajo la dirección de Gustavo Costas, La Academia acumula seis triunfos en sus últimos ocho encuentros oficiales y se apoya en la figura de Adrián “Maravilla” Martínez, quien lleva 16 goles en 25 partidos en lo que va del año. Además, Racing ganó tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos con Boca, lo que alimenta las expectativas de un nuevo triunfo.

En el último duelo entre ambos, correspondiente al Torneo Apertura 2025, Racing se impuso 2-0 con festejos de Marcos Di Cesare y Gabriel Arias, mientras Edinson Cavani quedó desconsolado. Este antecedente reciente pone presión extra sobre Boca para cambiar la historia en este clásico de Avellaneda y Buenos Aires.

Para quienes buscan apostar en este encuentro, los mejores pronósticos sugieren que Racing es favorito con una cuota de 4.00 para ganar, mientras que la opción de que ambos equipos anoten se paga a 1.82 con la probabilidad de que no suceda. Adrián Martínez, con su gran actualidad goleadora, cotiza en 3.15 para marcar en cualquier momento del partido.

El análisis de los últimos partidos muestra que tanto Racing como Boca han protagonizado juegos cerrados, donde en la mayoría de los casos solo uno de los equipos logró convertir. Esta tendencia se refleja en que cuatro de los últimos cinco encuentros de Boca en el torneo local tuvieron goles de un solo lado, mientras Racing mostró una dinámica similar en sus recientes cuatro duelos oficiales.

Las cuotas actuales para el partido son: Victoria de Boca Juniors a 2.27, empate a 2.80 y triunfo de Racing Club a 4.00. Estas cifras, proporcionadas por Betano al momento de la publicación, pueden variar conforme se acerque el encuentro.

En la previa, el historial reciente favorece a Racing con resultados destacados como:

• Racing Club 2-0 Boca Juniors (Torneo Apertura 2025)

• Racing Club 2-1 Boca Juniors (Liga Profesional 2024)

• Boca Juniors 4-2 Racing Club (Copa de la Liga 2024)

• Racing Club 2-1 Boca Juniors (Copa de la Liga 2023)

• Racing Club 0-0 Boca Juniors (Copa Libertadores 2023)

Con este contexto, Boca Juniors enfrenta un desafío importante para cortar su mala racha y responder a la presión de su hinchada, mientras Racing busca continuar su senda positiva y consolidarse como protagonista del Clausura 2025.