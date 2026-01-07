FIFA usará nombres neutros en estadios del Mundial 2026

La FIFA definió que durante el Copa Mundial de 2026 no se utilizarán los nombres comerciales de 15 de los 16 estadios que albergarán partidos del torneo. En su lugar, la organización adoptará denominaciones neutrales, generalmente vinculadas a la ciudad o región, siguiendo el estándar que aplica en todas sus competiciones oficiales.

La decisión responde a la política de protección comercial del organismo, que considera que el uso de marcas ajenas al paquete oficial de patrocinadores constituye una forma de marketing de emboscada. Desde la óptica de la FIFA, permitir que nombres comerciales aparezcan en transmisiones y comunicaciones oficiales del Mundial reduciría el valor de los acuerdos firmados con los sponsors globales del torneo.

Como consecuencia, estadios con contratos millonarios de naming rights cambiarán temporalmente su denominación. El Mercedes-Benz Stadium pasará a llamarse Estadio de Atlanta, el MetLife Stadium será New York New Jersey Stadium y el SoFi Stadium se identificará como Los Angeles Stadium. El criterio se aplicará de manera uniforme, sin importar el peso económico o la relevancia de las marcas asociadas a cada recinto.

El Mundial de 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera edición con 48 selecciones. De los 16 estadios sede, solo el BC Place Vancouver conservará su nombre original, ya que no cuenta con un acuerdo de derechos de denominación comercial.