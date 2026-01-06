El pase diario de esquí del Cerro Catedral ya tiene precio definido para el invierno 2026 y será de $160.000. La cifra, que estará vigente hasta el 28 de febrero, marca un aumento del 39% respecto del año pasado y se convierte en un dato clave para agencias y operadores que ya pueden armar paquetes y comercializar el destino con anticipación.

La decisión no fue sencilla. La concesionaria Catedral Alta Patagonia (Capsa) había propuesto inicialmente una tarifa de $220.000, pero no logró respaldo. Finalmente, se optó por un valor intermedio que busca equilibrar la necesidad de financiamiento de la empresa con la competitividad del destino.

El recuerdo de la temporada 2025 todavía pesa. Tarifas elevadas, menor poder adquisitivo y una escasez de nieve en momentos críticos golpearon la actividad. La ocupación cayó y el consumo asociado al turismo de nieve no alcanzó las expectativas. En ese contexto, Bariloche había congelado los precios de excursiones y experiencias, manteniendo los valores de 2024, pero la estrategia no logró compensar las dificultades climáticas.

El Cerro Catedral es el corazón del invierno barilochense y uno de los productos más relevantes de la oferta turística argentina. Con la nueva tarifa definida, el destino busca dejar atrás la incertidumbre y fortalecer su posicionamiento comercial. La confirmación temprana del precio aporta previsibilidad a agencias y mayoristas, que ya pueden estructurar paquetes y avanzar en la promoción tanto en el mercado nacional como internacional.

La preventa está destinada exclusivamente a operadores y agencias de viajes, no a personas físicas. A partir de marzo, se evaluará un nuevo precio, lo que abre un interrogante sobre el costo final que deberán afrontar los turistas. Mientras tanto, Bariloche apuesta a que la claridad en las tarifas sea un factor de competitividad y un incentivo para recuperar la confianza tras un invierno complejo.