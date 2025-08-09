Con Cavani de titular y capitán, Boca y Racing empatan en La Bombonera

Boca y Racing empatan 0 a 0 en La Bombonera por la 4ª fecha de la zona A en el Clausura 2025 de la AFA con la gran sorpresa por parte del conjunto local que incluyó a último momento a Edinson Cavani como titular, después de una semana entera con otra disposición en las prácticas.

26 Minutos. Buen desborde de Aguirre por la derecha del ataque de Boca. Su centro peligroso fue cerrado por Mura. Los ataques directos son la clave para el local, junto a las jugadas con pelota detenida. Racing es más en mitad de cancha, pero no ha estado preciso en los últimos metros todavía.

17 Minutos. Cambeses se lo tapa a Cavani, que con un tacazo en el primer palo, a la salida de un tiro de esquina, estuvo cerca de sorprender.

15 Minutos. Racing supera a Boca. La mitad de cancha del local queda en inferioridad numérica siempre, como desnudaba la planilla colgada de los titulares.

5 Minutos. Tiro libre en forma de centro de Leandro Paredes desde la derecha del ataque de Boca. La pelota cruza toda el área y es cerrado en el segundo palo por Juan Nardoni al tiro de esquina.

3 Minutos. Todo transcurre en la mitad de la cancha. Corren y marcan ambos equipos. Nadie asume el rol de protagonista todavía.

2 Minutos. La pelota pasó casi todo el tiempo en los laterales consecutivos para Racing.

16:31 Comenzó el partido

Las dos semanas que hubo entre la derrota ante Huracán y el compromiso de esta tarde con el arbitraje de Nicolás Ramírez, describieron día a día la presencia de Milton Delgado como compañero de Leandro Paredes en el círculo central, algo que finalmente no sucederá. El juvenil dejó de ir al predio de AFA en Ezeiza para entrenar con la Selección Sub-20 porque sería pieza fundamental en este clásico. Finalmente no fue así.

El famoso" habrá cambios" de Miguel Ángel Russo tuvo un volantazo de último momento y la mitad de la cancha se completará con Brian Aguirre a la derecha y Malcom Braida por la izquierda del campeón del mundo que irá sólo en una posición clave.

La visita, por su parte, finalmente preservó al neuquino Gabriel Arias y el arquero titular continuará sieno Facundo Cambeses. Gustavo Costas pone casi todo lo mejor, más allá de su próximo compomiso por Copa Libertadores.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez, Tomás Conechny; Duván Vergara, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

La previa

El Xeneize atraviesa una etapa complicada en el Torneo Clausura 2025, sumando ya once partidos consecutivos sin victorias. El equipo de la Bombonera llega a la cuarta fecha con la necesidad urgente de revertir esta mala racha y mejorar su rendimiento, especialmente frente a su público, donde no ha logrado consolidarse.

En contraste, Racing Club presenta un presente alentador. Bajo la dirección de Gustavo Costas, La Academia acumula seis triunfos en sus últimos ocho encuentros oficiales y se apoya en la figura de Adrián “Maravilla” Martínez, quien lleva 16 goles en 25 partidos en lo que va del año. Además, Racing ganó tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos con Boca, lo que alimenta las expectativas de un nuevo triunfo.

En el último duelo entre ambos, correspondiente al Torneo Apertura 2025, Racing se impuso 2-0 con festejos de Marcos Di Cesare y Gabriel Arias, mientras Edinson Cavani quedó desconsolado. Este antecedente reciente pone presión extra sobre Boca para cambiar la historia en este clásico de Avellaneda y Buenos Aires.

Para quienes buscan apostar en este encuentro, los mejores pronósticos sugieren que Racing es favorito con una cuota de 4.00 para ganar, mientras que la opción de que ambos equipos anoten se paga a 1.82 con la probabilidad de que no suceda. Adrián Martínez, con su gran actualidad goleadora, cotiza en 3.15 para marcar en cualquier momento del partido.

El análisis de los últimos partidos muestra que tanto Racing como Boca han protagonizado juegos cerrados, donde en la mayoría de los casos solo uno de los equipos logró convertir. Esta tendencia se refleja en que cuatro de los últimos cinco encuentros de Boca en el torneo local tuvieron goles de un solo lado, mientras Racing mostró una dinámica similar en sus recientes cuatro duelos oficiales.

Las cuotas actuales para el partido son: Victoria de Boca Juniors a 2.27, empate a 2.80 y triunfo de Racing Club a 4.00. Estas cifras, proporcionadas por Betano al momento de la publicación, pueden variar conforme se acerque el encuentro.

En la previa, el historial reciente favorece a Racing con resultados destacados como:

• Racing Club 2-0 Boca Juniors (Torneo Apertura 2025)

• Racing Club 2-1 Boca Juniors (Liga Profesional 2024)

• Boca Juniors 4-2 Racing Club (Copa de la Liga 2024)

• Racing Club 2-1 Boca Juniors (Copa de la Liga 2023)

• Racing Club 0-0 Boca Juniors (Copa Libertadores 2023)

Con este contexto, Boca Juniors enfrenta un desafío importante para cortar su mala racha y responder a la presión de su hinchada, mientras Racing busca continuar su senda positiva y consolidarse como protagonista del Clausura 2025.