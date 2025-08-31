Cuando parecía que se quedaba un año más, Dibu Martínez se acerca a Manchester United. Más allá de que no hay nada oficial, la ausencia del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina del encuentro de hoy de Aston Villa ante Crystal Palace hace suponer que el traspaso está cerca de concretarse. Los Red Devils ya tendrían un acuerdo contractual con el argentino, sin embargo todavía resta un acuerdo en la negociación entre clubes.

Hasta hoy, parecía que la gestión del United había quedado en eso. Luego de que el equipo mancuniano solo había ofrecido un préstamo, opción que Aston Villa rechazó, no trascendieron nuevas propuestas y, sumado a la incorporación de Senne Lammens, un tercer arquero que se suma a André Onana y Altay Bayındır, la opción del traspaso de Martínez parecía caída. No obstante, según el periodista de mercado de pases Fabrizio Romano, con el deseo de Dibu es emigrar y una complicación en la llegada del arquero belga a los Red Devils, todo ahora depende de las negociaciones con los Villanos para que el marplatense, que cumplirá en breve 33 años, se mude a Manchester.

Después de cinco años exitosos en Aston Villa, donde llevó al equipo a disputar la Champions League en la última temporada, el guardameta argentino tiene el deseo de poner fin a su etapa en el club donde es ídolo para atajar en uno de los clubes más importantes de la Premier League pese a su muy mal presente. Para cubrir la posible salida del Dibu, los Villanos trajeron al arquero neerlandés Marco Bizot, que hoy defiende el arco en lugar del marplatense. No obstante, si la salida de Martínez se materializa, el club está buscando opciones para reforzar la posición y pidió cotización por Lammens (el golero gestionado por el United) del Royal Antwerp, y Diogo Costa, del Porto.