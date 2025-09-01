Cuatro caídas en cuatro fechas como local: Racing y su peor inicio en el Cilindro

Racing vivió otra noche complicada en el Torneo Clausura: cayó 3-2 ante Unión en la séptima fecha de la Zona A y dejó una pálida imagen que profundiza su crisis local. Mientras el equipo dirigido por Gustavo Costa se muestra aguerrido y ganador en la Copa Libertadores, donde logró avanzar a cuartos de final tras una épica remontada ante Peñarol, el certamen doméstico se le sigue atragantando.

El conjunto de Avellaneda acumula apenas cuatro puntos y se ubica penúltimo en la tabla, superando por muy poco a Aldosivi. La derrota ante el Tatengue marcó un récord negativo: nunca en su historia Racing había perdido sus primeros cuatro partidos como local. En el Cilindro cayó ante Barracas Central (1-0) y Estudiantes (1-0), mientras que en los últimos dos encuentros comenzó ganando y se lo dieron vuelta frente a Tigre (1-2) y Unión (2-3). Sumando la eliminación ante Platense en octavos del Torneo Apertura, el registro supera las tres derrotas consecutivas en casa de la temporada 1934 y la Copa Mercosur de 1999.

Arias se refirió al mal arranque de Racing y asumió la responsabilidad del equipo:

El equipo intentará cortar la racha en una serie de partidos clave: recibirá a San Lorenzo, luego visitará a Huracán y jugará otros dos en casa, el clásico ante Independiente y contra Independiente Rivadavia, mientras prepara los cuartos de final de la Libertadores ante Vélez.

El mal arranque también impacta en la tabla anual y complica la clasificación a competiciones internacionales. Con solo cuatro puntos de 21 posibles, Racing quedó 13° y, por ahora, fuera de cualquier certamen internacional para 2026. Está a tres unidades de Tigre, el último en zona de Copa Sudamericana, y a 13 de Rosario Central, que por ahora ocupa el repechaje de Libertadores. La única vía para asegurar un boleto a los torneos internacionales será salir campeón del Torneo Clausura, de la Copa Argentina, donde se medirá con River en cuartos, o de la Copa Libertadores.