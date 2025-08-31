Racing busca cortar la mala racha ante Unión: hora, TV y formaciones

La séptima fecha del Torneo Clausura 2025 tendrá acción en Avellaneda con un partido cargado de necesidades. Desde las 21.15, Racing recibirá a Unión de Santa Fe en el Estadio Presidente Perón, con la misión de cortar una racha adversa en el torneo local y volver a sumar ante su gente.

La Academia llega golpeada luego de la dura derrota por 4-1 frente a Argentinos en La Paternal, que expuso una vez más sus problemas de regularidad. Además, acumula cuatro caídas consecutivas en el Cilindro, lo que aumenta la presión sobre el plantel. Gustavo Costas seguirá sin poder estar en el banco por la sanción de cuatro fechas y su lugar será ocupado nuevamente por el cuerpo técnico alterno. La buena noticia es el regreso de Franco Pardo tras cumplir suspensión, aunque Santiago Solari quedó descartado por lesión.

Unión, en tanto, buscará levantarse tras la eliminación por penales frente a River en Copa Argentina. En el Clausura, el equipo de Leonardo Madelón muestra otra cara: apenas perdió un partido en lo que va del certamen y acumula un andar sólido en la Zona A. En su última presentación igualó 1-1 con Huracán con un tanto de Estigarribia que generó polémica.

Probables formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez y Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Datos del partido: