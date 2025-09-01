¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Deportes

Salas festejó en River y se acerca el duelo que promete tensión con Racing

El delantero de River festejó ante San Martín de San Juan en el Monumental y se refirió al duelo contra su ex club. Tras el polémico pase desde la Academia, le bajó el dramatismo: “Es un partido más”.

Por Marcelo Figueroa
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 11:40
PUBLICIDAD
Tras volver al gol en la victoria ante San Martín de San Juan, Salas se refirió al cruce con su ex club Racing

River consiguió un triunfo sólido en el Monumental frente a San Martín de San Juan por 2 a 0 y una de las noticias destacadas fue el regreso de Salas a la titularidad y al gol. El atacante de 27 años, que se ganó la confianza de Martín Demichelis, aprovechó la chance y volvió a convertir, en la antesala de un cruce que promete alto voltaje: los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing, su ex club.

Consultado sobre lo que significa enfrentar a la Academia por primera vez desde su salida, Salas bajó los decibeles y optó por la calma: “Es un partido más. El que gana pasa a semifinales. Estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”, señaló con sobriedad en conferencia de prensa.

El morbo está instalado desde que River eliminó a Unión en octavos y el sorteo decretó el choque con Racing. La razón es conocida: Salas se marchó de Avellaneda en medio de una fuerte polémica, cuando la dirigencia millonaria ejecutó la cláusula de rescisión de 8 millones de euros para quedarse con el goleador. Una maniobra legal, pero que dejó heridas abiertas en el club de Avellaneda y desató la furia de Diego Milito y de gran parte del mundo celeste y blanco, que lo sintieron como una traición a los códigos del fútbol argentino.

Salas, en cambio, se mostró ajeno a ese ruido y eligió enfocarse en el presente. “Estoy contento por volver al gol. El equipo hizo un gran partido y ahora pensamos en lo que viene”, agregó. Lo cierto es que, más allá de sus declaraciones conciliadoras, el reencuentro con Racing promete ser un partido aparte: para los hinchas, para la dirigencia y para él, que será protagonista de un capítulo cargado de historia reciente.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD