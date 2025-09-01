En un Bosque a oscuras, Gimnasia le ganó a Atlético Tucumán y se recuperó

En el inicio de la jornada de lunes de la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, el que volvió a sumar de a tres fue Gimnasia (LP) al ganarle 1-0 a Atlético Tucumán el estadio Juan Carmelo Zerillo. El Lobo, que venía de dos derrotas consecutivas, volvió a ganar en su casa ante el Decano para escalar al sexto lugar de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a octavos de final. El partido estuvo suspendido 17 minutos por problemas con la iluminación y se reanudó pese a la escasa luz.

El conjunto platense, que llegaba con un andar irregular, cayendo en dos ocasiones consecutivas tras sus victorias en el inicio ante Independiente y Godoy Cruz, se impuso en un duelo muy parejo mediante un tanto en contra de Damián Martínez a los 10 minutos de la segunda mitad. El lateral quiso despejar un centro desde la derecha, pero sin querer terminó metiendo la pelota dentro de su propio arco. Este tanto le iba a terminar dando los tres puntos a los comandados por Alejandro Orfila.

El encuentro no tuvo demasiadas emociones, pero si un protagonista inesperado: a los 28 minutos del segundo tiempo el estadio sufrió un corte de luz que demoró el partido. Luego de un parate de casi 20 minutos, el duelo se reanudó, aunque casi a oscuras, ya que no todas las torres de iluminación del Juan Carmelo Zerillo volvieron a encenderse. Con esta particularidad y las posteriores quejas de Atlético Tucumán fue que Gimnasia terminó volviendo a la victoria, aunque sin sobrarle nada. Ni siquiera luz.

La bronca de Pusineri por la luz

El duelo, que estaba en ventaja para el Lobo, estuvo demorado un largo rato por falta de luz desde los 28 minutos de la segunda mitad y se reanudó casi a oscuras casi 20 minutos. En ese interín, el entrenador de Atlético Tucumán dejo ver su bronca por la situación. "Es un poco vieja la de las luces. Mi equipo llegó tres veces y apagaron las luces", dijo el DT cuando todavía no se sabía si el encuentro iba a reanudarse o no. Finalmente, tras el parate, ambos elencos comenzaron a calentar y el duelo finalizó, aunque con una iluminación muy precaria.

Formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa o Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabricio Llobet

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata