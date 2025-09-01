La CAB puso en marcha un Campus de Desarrollo femenino en Neuquén

Comienza el proceso de cara al Torneo Sudamericano U17 de básquet, el último compromiso del año en el calendario formativo internacional femenino. Durante septiembre se realizará un Campus de Desarrollo regionales, con el objetivo de observar la mayor cantidad de jugadoras para luego armar la consecuente pre-selección nacional, con miras a la competencia que se disputará en Paraguay en octubre y que entregará tres plazas al AmeriCup U18 2026.

Las actividades se desarrollan en doble turno durante cuatro días, e incluyen evaluaciones físicas, trabajos de técnica individual y la incorporación de conceptos de juego. A partir de lo evaluado en ambos campamentos, se conformará una preselección de 16 jugadoras. Este grupo llevará a cabo dos períodos intensivos de entrenamiento de entre 10 y 12 días cada uno, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia.

En rama femenina, el primer campus en su región se realizará desde este lunes 1 al jueves 4 de septiembre en Neuquén con 21 jugadoras de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y de Buenos Aires.

En dicha convocatoria están presente 9 jugadoras de Neuquén, cuatro de Centro Español de Plottier, una de Pérfora de Plaza Huimcul, y cuatro de Independiente de Neuquén capital.