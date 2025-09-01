Patagonia RC, campeón del Regional de Clubes femenino de Rugby

Se disputó en Chubut el Torneo Regional Patagónico de Rugby femenino, competencia que reunió a equipos de las diferentes uniones de la región. Patagonia RC, representante de la Unión del Alto Valle, se quedó con el título superando en la final a Marabunta.

El equipo neuquino hizo un gran torneo, ganando todas sus presentaciones y sacando boleto al nacional de clubes, que se disputará el 4 de octubre en Carlos Paz Córdoba.

En dos jornadas de competencia, superaron en fase de grupos a San Jorge RC de Caleta Olivia, por 19-12, Jabalíes de EL Bolsón, y a Deportivo Portugués 12-5. La gran definición fue ante Marabunta, candidatas a retener el título. En un cotejo vibrante y parejo, las neuquinas se quedaron con el triunfo 17-15.

Patagonia ganó todos los cotejos que disputó

La hormiga, llegaba como campeonas defensoras del título, En primer turno habían dejado en el camino a las locales Portugués, luego a Bigornia y en semifinales a San Jorge RC.

El plantel completo del equipo campeón estuvo compuesto por: María Martínez, Yesica Oyola, Micaela Guerci, Marcia Malipil, Camila Herrera, Keren Riquelme, Antonella Arias, Agustina Nogales, Solange Núñez, Malena Busenberg, Génesis Guzmán, Agustina Giomatti, Abigail Barros, Karen Flores, Luciana Montaña. STAFF: Daniel Mardones, Laura Sandoval, Esmeralda Cides, Eugenia Cayumil, Genaro Arias Sandoval.

En Juveniles, la corona quedó para Marabunta, que en la definición superó a Trelew, y volverá a estar en la gran cita nacional, que reunirá a los mejores clubes del país.